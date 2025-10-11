Ботафого подписал игрока, чье лицо обезображено из-за страшного события

Бразильский «Ботафого» подписал в свою детскую академию 12-летнего мальчика по имени Бернарду Лопеш.

Лопеш своей игрой на одном из товарищеских детских соревнований впечатлил скаутов «одинокой звезды», и клуб решил немедленно позвать мальчика к себе.

Увы, юный новичок академии «Ботафого» с маленьких лет имеет особенность, выделяющую его на фоне остальных – его лицо очень обезображено. Это связано с тем, что когда Бернарду был всего один год, на его голову упала кастрюля с кипятком. Существовал серьезный риск для жизни малыша, получившего существенные ожоги. Лопешу потребовалось проведение нескольких операций по пересадке кожи, а также длительное пребывание в больницах.

Однако с юных лет Бернарду, несмотря на проблемы с внешностью, сохраняет веру и оптимизм относительно своей способности стать хорошим футболистом. Он вдохновляется примерами Криштиану Роналду и Неймара, и хочет добиться больших профессиональных успехов.

Главная цель Бернарду Лопеша сейчас – сыграть однажды в составе национальной сборной Бразилии.

Напомним, с лета нынешнего года первую команду «Ботафого» возглавляет 36-летний сын коуча сборной Бразилии Карло Анчелотти Давиде.