Ботафого подписал игрока, чье лицо обезображено из-за страшного события
12-летний Бернарду Лопеш теперь является одной из надежд академии «одинокой звезды»
Бразильский «Ботафого» подписал в свою детскую академию 12-летнего мальчика по имени Бернарду Лопеш.
Лопеш своей игрой на одном из товарищеских детских соревнований впечатлил скаутов «одинокой звезды», и клуб решил немедленно позвать мальчика к себе.
Увы, юный новичок академии «Ботафого» с маленьких лет имеет особенность, выделяющую его на фоне остальных – его лицо очень обезображено. Это связано с тем, что когда Бернарду был всего один год, на его голову упала кастрюля с кипятком. Существовал серьезный риск для жизни малыша, получившего существенные ожоги. Лопешу потребовалось проведение нескольких операций по пересадке кожи, а также длительное пребывание в больницах.
Однако с юных лет Бернарду, несмотря на проблемы с внешностью, сохраняет веру и оптимизм относительно своей способности стать хорошим футболистом. Он вдохновляется примерами Криштиану Роналду и Неймара, и хочет добиться больших профессиональных успехов.
Главная цель Бернарду Лопеша сейчас – сыграть однажды в составе национальной сборной Бразилии.
Напомним, с лета нынешнего года первую команду «Ботафого» возглавляет 36-летний сын коуча сборной Бразилии Карло Анчелотти Давиде.
🚨 Meet Botafogo's latest signing for their academy, Bernardo Lopes. 🇧🇷— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 10, 2025
At the age of one, he had a terrible accident: a pot of boiling water fell on his face. By a miracle, he survived after spending seven months in the hospital. 🙌
Despite this ordeal, he managed to overcome… pic.twitter.com/ht2n7QIse8
