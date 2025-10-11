Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал главную причину, почему Исландия проиграла Украине
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 22:18 |
521
0

Маркевич назвал главную причину, почему Исландия проиграла Украине

Мирон Богданович отметил усталость хозяев поля

11 октября 2025, 22:18 |
521
0
Маркевич назвал главную причину, почему Исландия проиграла Украине
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич отметил лучшую физическую подготовку футболистов сборной Украины в матче отбора на ЧМ-2026 против Исландии.

«Голы наших опорных полузащитников стали подтверждением того, что исландцы были очень уставшими в этом матче», – отметил Маркевич.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
ВИДЕО. Испания выиграла первый тайм у Грузии. Игрок Барсы не забил пенальти
Испания – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Вирт объяснил, почему Малиновский почти случайно вышел на поле в Исландии
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Мирон Маркевич
Дмитрий Олейник Источник: Meta.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Футбол | 11 октября 2025, 09:48 100
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет

Валерий Василенко – об аномальной победе «сине-желтых» в Рейкьявике

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Футбол | 11 октября 2025, 19:16 15
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды

Георгий Судаков получил травму в матче против Исландии

Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Футбол | 11.10.2025, 11:12
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Маркевич высказался об игре Ваната и Довбика в матче с Исландией
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Футбол | 11.10.2025, 06:23
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Экс-игрок сборной Украины назвал двух антигероев матча против Исландии
Футбол | 11.10.2025, 21:27
Экс-игрок сборной Украины назвал двух антигероев матча против Исландии
Экс-игрок сборной Украины назвал двух антигероев матча против Исландии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
10.10.2025, 06:05
Футбол
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
11.10.2025, 08:25 5
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем