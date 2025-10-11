Маркевич назвал главную причину, почему Исландия проиграла Украине
Мирон Богданович отметил усталость хозяев поля
Известный украинский тренер Мирон Маркевич отметил лучшую физическую подготовку футболистов сборной Украины в матче отбора на ЧМ-2026 против Исландии.
«Голы наших опорных полузащитников стали подтверждением того, что исландцы были очень уставшими в этом матче», – отметил Маркевич.
Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.
