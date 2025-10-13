Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич назвал главное разочарование сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2025, 05:13 |
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что больше всего его разочаровало в матче сборной Украины против Исландии.

«Не буду называть фамилий, только отмечу: защитное звено команды сыграло неудачно. Нужно быть более внимательными», – сказал Маркевич.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
