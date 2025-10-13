Маркевич назвал главное разочарование сборной Украины

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что больше всего его разочаровало в матче сборной Украины против Исландии.

«Не буду называть фамилий, только отмечу: защитное звено команды сыграло неудачно. Нужно быть более внимательными», – сказал Маркевич.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – поединок состоится в понедельник, 13 октября, начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.