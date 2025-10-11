Килиан Мбаппе находится в четырех голах от повторения рекорда сборной Франции.

В матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 сборная Франции победила сборную Азербайджана со счетом 3:0.

Голом и ассистом в этом матче отличился Килиан Мбаппе.

Для нападающего забитый мяч стал 53-м в составе сборной Франции.

Теперь Мбаппе отделяет всего 4 гола от повторения рекорда французской команды, принадлежащего Оливье Жиру (57).

Топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Франции

57 – Оливье Жиру

53 – Килиан Мбаппе

51 – Тьерри Анри

44 – Антуан Гризманн

41 – Мишель Платини

37 – Карим Бензема

34 – Давид Трезеге

31 – Зинедин Зидан

30 – Жюст Фонтен

30 – Жан-Пьер Папен