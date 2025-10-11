Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мбаппе находится в четырех голах от повторения рекорда сборной Франции
Франция
Мбаппе находится в четырех голах от повторения рекорда сборной Франции

Кто на данный момент забил больше голов за сборную?

Мбаппе находится в четырех голах от повторения рекорда сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе находится в четырех голах от повторения рекорда сборной Франции.

В матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 сборная Франции победила сборную Азербайджана со счетом 3:0.

Голом и ассистом в этом матче отличился Килиан Мбаппе.

Для нападающего забитый мяч стал 53-м в составе сборной Франции.

Теперь Мбаппе отделяет всего 4 гола от повторения рекорда французской команды, принадлежащего Оливье Жиру (57).

Топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Франции

  • 57 – Оливье Жиру
  • 53 – Килиан Мбаппе
  • 51 – Тьерри Анри
  • 44 – Антуан Гризманн
  • 41 – Мишель Платини
  • 37 – Карим Бензема
  • 34 – Давид Трезеге
  • 31 – Зинедин Зидан
  • 30 – Жюст Фонтен
  • 30 – Жан-Пьер Папен
Комментарии
