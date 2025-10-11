Мбаппе находится в четырех голах от повторения рекорда сборной Франции
Кто на данный момент забил больше голов за сборную?
Килиан Мбаппе находится в четырех голах от повторения рекорда сборной Франции.
В матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 сборная Франции победила сборную Азербайджана со счетом 3:0.
Голом и ассистом в этом матче отличился Килиан Мбаппе.
Для нападающего забитый мяч стал 53-м в составе сборной Франции.
Теперь Мбаппе отделяет всего 4 гола от повторения рекорда французской команды, принадлежащего Оливье Жиру (57).
Топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Франции
- 57 – Оливье Жиру
- 53 – Килиан Мбаппе
- 51 – Тьерри Анри
- 44 – Антуан Гризманн
- 41 – Мишель Платини
- 37 – Карим Бензема
- 34 – Давид Трезеге
- 31 – Зинедин Зидан
- 30 – Жюст Фонтен
- 30 – Жан-Пьер Папен
Kylian Mbappé inches toward France’s record books as he nears all-time top scorer status⚡ pic.twitter.com/ZUWtedRTIV— OneFootball (@OneFootball) October 10, 2025
