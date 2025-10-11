ОФИЦИАЛЬНО. Известный французкий клуб остался без тренера

Французский клуб «Монако» на своей официальной странице объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Ади Гюттером.

«Мы хотели бы поблагодарить Ади и его работников за проделанную работу, за их преданность и желаем всего наилучшего в их будущем».

55-летний австрийский наставник начал работу с «Монако» в июне 2023 года, сыграв важную роль в достижениях клуба. Под руководством Гюттера команде удалось два раза подряд занять призовые места чемпионата Франции, сначала второе, затем третье. Это гарантировало для клуба возвращение в Лигу Чемпионов.

В прошлом сезоне «Монако» дошел до плей-офф квалификации Лиги чемпионов, однако проиграл «Бенфике». В этом году французский клуб вернулся в групповой этап. В чемпионате Франции команда на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице с 13-ю очками в 7 матчах. Последний матч с «Ниццей» завершился ничьей.

За словами журналиста Фабрицио Романо, «Монако» определился с главным претендентом на смену главному тренеру команды Ади Гюттеру. Так, вместо австрийского специалиста вскоре будет назначен Себастьен Поконьоли, который сейчас тренирует «Юнион Сен-Жилуаз».