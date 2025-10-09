Французский гранд сменит тренера посреди сезона

Бельгийский коуч «Юнион Сен-Жилуаз» Себастьен Поконьоли близок к тому, чтобы стать главным тренером «Монако». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, наставник бельгийского клуба в ближайшее время может заменить у руля французского гранда Ади Хюттера.

В текущем сезоне «Монако» после семи сыгранных туров набрало 13 очков и расположилось на пятом месте турнирной таблицы. В Лиге чемпионов «монегаски» за два тура набрало 1 очко и идет на 30-м месте турнирной таблицы.

Ранее сообщалось о том, что «Монако» с дублем Фати сыграло вничью с «Ниццей».