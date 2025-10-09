Французский гранд сменит тренера посреди сезона
Себастьен Поконьоли возглавит «Монако»
Бельгийский коуч «Юнион Сен-Жилуаз» Себастьен Поконьоли близок к тому, чтобы стать главным тренером «Монако». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, наставник бельгийского клуба в ближайшее время может заменить у руля французского гранда Ади Хюттера.
В текущем сезоне «Монако» после семи сыгранных туров набрало 13 очков и расположилось на пятом месте турнирной таблицы. В Лиге чемпионов «монегаски» за два тура набрало 1 очко и идет на 30-м месте турнирной таблицы.
Ранее сообщалось о том, что «Монако» с дублем Фати сыграло вничью с «Ниццей».
🚨🇲🇨 AS Monaco are closing in on the appointment of Sebastien Pocognoli as their new head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2025
Pocognoli will replace Adi Hütter. pic.twitter.com/MIiEdo4ehk
