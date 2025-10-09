Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Французский гранд сменит тренера посреди сезона
Франция
09 октября 2025, 14:10 | Обновлено 09 октября 2025, 14:11
539
1

Французский гранд сменит тренера посреди сезона

Себастьен Поконьоли возглавит «Монако»

09 октября 2025, 14:10 | Обновлено 09 октября 2025, 14:11
539
1 Comments
Французский гранд сменит тренера посреди сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьен Поконьоли

Бельгийский коуч «Юнион Сен-Жилуаз» Себастьен Поконьоли близок к тому, чтобы стать главным тренером «Монако». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, наставник бельгийского клуба в ближайшее время может заменить у руля французского гранда Ади Хюттера.

В текущем сезоне «Монако» после семи сыгранных туров набрало 13 очков и расположилось на пятом месте турнирной таблицы. В Лиге чемпионов «монегаски» за два тура набрало 1 очко и идет на 30-м месте турнирной таблицы.

Ранее сообщалось о том, что «Монако» с дублем Фати сыграло вничью с «Ниццей».

По теме:
Восемь миллионов просмотров. ПСЖ опубликовал видео с Забарным
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад с Бензема определился с новым тренером
В этот день. 10 лет назад Юрген Клопп возглавил английский Ливерпуль
Монако назначение тренера Юнион Сен-Жилуаз Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Ади Хюттер
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Футбол | 08 октября 2025, 15:44 60
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией

Тренеры надеются, что Егор Ярмолюк сможет сыграть хотя бы против Азербайджана

Барселона подпишет лучшего нападающего ЛЧ. Известна сумма трансфера
Футбол | 08 октября 2025, 17:58 1
Барселона подпишет лучшего нападающего ЛЧ. Известна сумма трансфера
Барселона подпишет лучшего нападающего ЛЧ. Известна сумма трансфера

За Серу Гирасси придется заплатить 65 миллионов евро

Легенда Динамо: «Это не вина тренера. У него голова другим забита»
Футбол | 09.10.2025, 13:51
Легенда Динамо: «Это не вина тренера. У него голова другим забита»
Легенда Динамо: «Это не вина тренера. У него голова другим забита»
Стало известно, что надо сделать Шахтеру для подписания Луиджи
Футбол | 09.10.2025, 13:04
Стало известно, что надо сделать Шахтеру для подписания Луиджи
Стало известно, что надо сделать Шахтеру для подписания Луиджи
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09.10.2025, 08:13
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
RomanMarik
Та це ж Андрій Воронін
Ответить
0
Популярные новости
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 2
Бокс
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 8
Футбол
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
07.10.2025, 20:25 2
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем