Безумная реализация: Украина отгрузила Исландии пять голов при xG 0.62

10 октября сборная Украины добыла волевую победу в матче-триллере квалификации чемпионата мира 2026 против команды Исландии со счетом 5:3.

Подопечные Сергея Реброва нанесли восемь ударов в сторону ворот соперников, но по xG (ожидаемые голы) не наиграли даже на один гол – xG сине-желтых составляет 0.62. Несмотря на это, украинцам удалось забить аж пять мячей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Исландия девять раз пробила по воротам Анатолия Трубина, забив три гола при xG 1.01.

Сборная Украины добыла первую победу в отборочном турнире к ЧМ-2026. В активе команды Реброва теперь четыре пункта. Лидером квартета является сборная Франции с девятью очками. Исландия идет на третьей позиции (3 очка), Азербайджан – четвертый (1).

Статистика матча Исландия – Украина (3:5)