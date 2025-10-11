Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 октября 2025, 06:01 |
Безумная реализация: Украина отгрузила Исландии пять голов при xG 0.62

Подопечные Сергея Реброва переиграли исландцев 5:3 в матче квалификации ЧМ-2026

Безумная реализация: Украина отгрузила Исландии пять голов при xG 0.62
УАФ

10 октября сборная Украины добыла волевую победу в матче-триллере квалификации чемпионата мира 2026 против команды Исландии со счетом 5:3.

Подопечные Сергея Реброва нанесли восемь ударов в сторону ворот соперников, но по xG (ожидаемые голы) не наиграли даже на один гол – xG сине-желтых составляет 0.62. Несмотря на это, украинцам удалось забить аж пять мячей.

Исландия девять раз пробила по воротам Анатолия Трубина, забив три гола при xG 1.01.

Сборная Украины добыла первую победу в отборочном турнире к ЧМ-2026. В активе команды Реброва теперь четыре пункта. Лидером квартета является сборная Франции с девятью очками. Исландия идет на третьей позиции (3 очка), Азербайджан – четвертый (1).

Статистика матча Исландия – Украина (3:5)

Кто же стал лучшим? Обнародованы оценки игроков за матч Исландия – Украина
РЕБРОВ: Если б не было результата? Такое общество, такое восприятие сборной
Испания – Грузия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
статистика сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина показатель xG ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
rizzo
Коли таке було? 
Ответить
+1
Harun Bakircioğlu
Вся непруха за год вернулась удачей в этом матче
Ответить
0
