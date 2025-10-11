Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МИКОЛЕНКО: «Подсознательно думаешь, что ты как будто уже выиграл этот матч»
Чемпионат мира
11 октября 2025, 04:45 |
Фулбек сборной Украины прокомментировал победу над Исландией в квалификации ЧМ (5:3)

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился эмоциями после матча квалификации чемпионата мира 2026 против Исландии (5:3):

«Очень классно стартовали, но потом, когда выигрывали 3:1, пропустили два мяча и было очень трудно снова забить. Но вышли игроки с замены и они нам очень помогли. И очень рад, что мы выиграли этот матч.

По-футбольному, когда ты выигрываешь в два мяча, это еще труднее. Потому что ты подсознательно думаешь, что ты как будто уже выиграл этот матч, но только пропускаешь еще один гол, это уже разница в один, а соперники на ходу. Такой, очень хороший счет, когда в два мяча выигрываешь.

Как праздновали? Ничего особенного. Не скажу, что что-то особенное было в раздевалке. Все рады. Был дебют только у Велетня. Поздравили его. Смешанные чувства, потому что пропустили три мяча, и это очень плохо. У нас три очка на выезде, здесь всегда было очень трудно».

Видеообзор матча Исландия – Украина (3:5)

Виталий Миколенко сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков Источник: UA-Football
