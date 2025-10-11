Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
11 октября 2025, 04:27 |
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Ухане

Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

11 октября на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) состоятся полуфинальные матчи.

Ориентировочно в 14:00 по Киеву на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Джессика Пегула (США, WTA 6).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 11-я встреча соперниц. Счет 8:2 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Коко Гауфф, либо против Жасмин Паолини.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
