Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 октября на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) состоятся полуфинальные матчи.

Ориентировочно в 14:00 по Киеву на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Джессика Пегула (США, WTA 6).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 11-я встреча соперниц. Счет 8:2 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Коко Гауфф, либо против Жасмин Паолини.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА