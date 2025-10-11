WTA11 октября 2025, 04:27 |
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Ухане
11 октября 2025, 04:27 |
11 октября на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) состоятся полуфинальные матчи.
Ориентировочно в 14:00 по Киеву на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Джессика Пегула (США, WTA 6).
Это будет 11-я встреча соперниц. Счет 8:2 в пользу Соболенко.
Победительница противостояния в финале поборется либо против Коко Гауфф, либо против Жасмин Паолини.
