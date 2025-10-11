Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Новак Джокович – Валентен Вашеро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
Новак Джокович – Валентен Вашеро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира ATP 1000 в Шанхае

Новак Джокович – Валентен Вашеро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

11 октября на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае (Китай) состоятся матчи 1/2 финала.

Ориентировочно в 11:30 на центральный корт выйдут Новак Джокович (Сербия, ATP 5) и Валентен Вашеро (Монако, ATP 204).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперников.

Победитель противостояния в финале поборется либо против Даниила Медведева, либо против Артура Риндеркнеша.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Новак Джокович Валентен Вашеро смотреть онлайн ATP Шанхай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
