Новак Джокович – Валентен Вашеро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 октября на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае (Китай) состоятся матчи 1/2 финала.

Ориентировочно в 11:30 на центральный корт выйдут Новак Джокович (Сербия, ATP 5) и Валентен Вашеро (Монако, ATP 204).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперников.

Победитель противостояния в финале поборется либо против Даниила Медведева, либо против Артура Риндеркнеша.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА