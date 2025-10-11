ATP11 октября 2025, 02:11 |
Новак Джокович – Валентен Вашеро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира ATP 1000 в Шанхае
11 октября 2025, 02:11
11 октября на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае (Китай) состоятся матчи 1/2 финала.
Ориентировочно в 11:30 на центральный корт выйдут Новак Джокович (Сербия, ATP 5) и Валентен Вашеро (Монако, ATP 204).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча соперников.
Победитель противостояния в финале поборется либо против Даниила Медведева, либо против Артура Риндеркнеша.
