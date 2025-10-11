Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Джо КОУЛ: «Законы медицины против Роналду бессильны»

Экс-игрок сборной Англии удивлен физической формой португальца

Джо КОУЛ: «Законы медицины против Роналду бессильны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кріштіану Роналду

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул, известный выступлениями за «Вест Хэм», «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Виллу», поделился впечатлениями относительно физической формы 40-летнего форварда сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

«Он бросил вызов всем законам медицины. Ему было 35 и я всем говорил, что он будет играть еще до 45, но все считали меня не в своем уме. Однако, Роналду до сих пор забивает и это просто невероятно. Он играет в Саудовской Про-Лиге и продолжает «штамповать» голы.

Играя за сборную Португалии, он может действовать в пределах штрафной, не тратя уже столько усилий как раньше. Это касается игры против 85% соперников. Следует поставить его перед воротами и он все равно забьет. На мой взгляд, в ближайшем матче Португалия победит Ирландию 4:0», – сказал Джо.

Криштиану Роналду в текущем сезоне Саудовской Про-Лиги провел в стартовом составе «Аль-Наср» 4 матча и отличился 4 голами. Следующий поединок состоится 18 октября против «Аль-Фатех».

Сборная Португалии встретится со сборной Ирландии 11 октября в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

