Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джо КОУЛ: «Законы медицины против Роналду бессильны»
Другие новости
11 октября 2025, 04:06 | Обновлено 11 октября 2025, 05:32
131
0

Джо КОУЛ: «Законы медицины против Роналду бессильны»

Экс-игрок сборной Англии удивлен физической формой португальца

11 октября 2025, 04:06 | Обновлено 11 октября 2025, 05:32
131
0
Джо КОУЛ: «Законы медицины против Роналду бессильны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кріштіану Роналду

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул, известный выступлениями за «Вест Хэм», «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Виллу», поделился впечатлениями относительно физической формы 40-летнего форварда сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

«Он бросил вызов всем законам медицины. Ему было 35 и я всем говорил, что он будет играть еще до 45, но все считали меня не в своем уме. Однако, Роналду до сих пор забивает и это просто невероятно. Он играет в Саудовской Про-Лиге и продолжает «штамповать» голы.

Играя за сборную Португалии, он может действовать в пределах штрафной, не тратя уже столько усилий как раньше. Это касается игры против 85% соперников. Следует поставить его перед воротами и он все равно забьет. На мой взгляд, в ближайшем матче Португалия победит Ирландию 4:0», – сказал Джо.

Криштиану Роналду в текущем сезоне Саудовской Про-Лиги провел в стартовом составе «Аль-Наср» 4 матча и отличился 4 голами. Следующий поединок состоится 18 октября против «Аль-Фатех».

Сборная Португалии встретится со сборной Ирландии 11 октября в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Роналду – единственный игрок в XXI веке с 200+ матчами за сборную
Криштиану РОНАЛДУ: «Если бы я мог, то всю карьеру провел в одной команде»
Криштиану Роналду Джо Коул медицина Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу
Satoru Источник: Goal.com
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Футбол | 10 октября 2025, 06:23 0
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей

Австрия отгрузила 10 мячей Сан-Марино, Чехия и Хорватия разошлись миром

ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Футбол | 10 октября 2025, 05:40 2
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию

Клуб готов расстаться с Маркиньосом

МИКОЛЕНКО: «Подсознательно думаешь, что ты как будто уже выиграл этот матч»
Футбол | 11.10.2025, 04:45
МИКОЛЕНКО: «Подсознательно думаешь, что ты как будто уже выиграл этот матч»
МИКОЛЕНКО: «Подсознательно думаешь, что ты как будто уже выиграл этот матч»
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Футбол | 10.10.2025, 23:43
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10.10.2025, 08:46
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 54
Футбол
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23
Бокс
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем