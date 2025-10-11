Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Исландии: «Ужасная ошибка. Кто разбирается в футболе, тот это видит»
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 00:43 |
1453
0

Гуннлаугссон – о матче с Украиной

Getty Images/Global Images Ukraine. Арнар Гуннлаугссон

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон высказался о матче против сборной Украины.

«Это была тяжелая игра. Мы играли против Украины, это не простая команда, и я считаю, что мы провели действительно замечательную игру. Я был очень горд за наших ребят.

Всегда можно упростить игру, если мы играем с вдохновением и выигрываем с легкостью, но это не так просто. Я надеюсь, что большинство это видит, и я считаю, что все, кто разбирается в футболе, видят, что мы были просто великолепны сегодня вечером. Нам не хватило немного, это была безжалостная игра.

Команда должна быть сплоченной и сильной, молодой и энергичной, но иногда случаются ошибки, которые нельзя оправдать. Мне нравится каждое отдельное действие, которое футболисты совершали на поле, это было впечатляюще.

Я очень расстроен, это был великолепный матч, но мы должны учиться на таких матчах. Мы показали характер, вернулись после 1:3. У нас еще достаточно молодая команда.

С опытом на этом уровне и с тем, что играем против более сильных команд, мы не должны делать таких ошибок, как в случае с первыми тремя пропущенными голами. Это были ужасные ошибки», – подытожил тренер.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Украина в 10-й раз в истории забила 5+ голов в одном матче
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Арнар Гуннлаугссон
Дмитрий Олейник Источник
