Тренер Исландии: «Ужасная ошибка. Кто разбирается в футболе, тот это видит»

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон высказался о матче против сборной Украины.

«Это была тяжелая игра. Мы играли против Украины, это не простая команда, и я считаю, что мы провели действительно замечательную игру. Я был очень горд за наших ребят.

Всегда можно упростить игру, если мы играем с вдохновением и выигрываем с легкостью, но это не так просто. Я надеюсь, что большинство это видит, и я считаю, что все, кто разбирается в футболе, видят, что мы были просто великолепны сегодня вечером. Нам не хватило немного, это была безжалостная игра.

Команда должна быть сплоченной и сильной, молодой и энергичной, но иногда случаются ошибки, которые нельзя оправдать. Мне нравится каждое отдельное действие, которое футболисты совершали на поле, это было впечатляюще.

Я очень расстроен, это был великолепный матч, но мы должны учиться на таких матчах. Мы показали характер, вернулись после 1:3. У нас еще достаточно молодая команда.

С опытом на этом уровне и с тем, что играем против более сильных команд, мы не должны делать таких ошибок, как в случае с первыми тремя пропущенными голами. Это были ужасные ошибки», – подытожил тренер.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.