Малиновский оформил гол за сборную Украины. Сколько не забивал Руслан?

Полузащитник открыл счет в выездном матче украинской команды против сборной Исландии.

Руслан Малиновский забил 8-й гол за сборную. Также по восемь мячей забили Тамерлан Гусейнов, Артем Кравец, Артем Милевский, Андрей Воронин и Руслан Ротань.

В последний раз Малиновский забивал за сборную Украины еще 11 июня 2022 в матче Лиги наций против сборной Армении.

Голы Руслана Малиновского за сборную Украины (8)

2025: Исландия

2022: Армения

2020: Германия

2019: Литва (2)

2019: Литва

2018: Чехия

2018: Италия

Интересным фактом является то, что только 13 футболистов в истории сборной Украины забили больше мячей.