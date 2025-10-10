Малиновский оформил гол за сборную Украины. Сколько не забивал Руслан?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 октября 2025, 22:26 |
В активе полузащитника сборной Украины теперь 8 забитых мячей за национальную команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник открыл счет в выездном матче украинской команды против сборной Исландии.

Руслан Малиновский забил 8-й гол за сборную. Также по восемь мячей забили Тамерлан Гусейнов, Артем Кравец, Артем Милевский, Андрей Воронин и Руслан Ротань.

В последний раз Малиновский забивал за сборную Украины еще 11 июня 2022 в матче Лиги наций против сборной Армении.

Голы Руслана Малиновского за сборную Украины (8)

  • 2025: Исландия
  • 2022: Армения
  • 2020: Германия
  • 2019: Литва (2)
  • 2019: Литва
  • 2018: Чехия
  • 2018: Италия

Интересным фактом является то, что только 13 футболистов в истории сборной Украины забили больше мячей.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Руслан Малиновский Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
