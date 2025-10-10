Малиновский оформил гол за сборную Украины. Сколько не забивал Руслан?
В активе полузащитника сборной Украины теперь 8 забитых мячей за национальную команду
Полузащитник открыл счет в выездном матче украинской команды против сборной Исландии.
Руслан Малиновский забил 8-й гол за сборную. Также по восемь мячей забили Тамерлан Гусейнов, Артем Кравец, Артем Милевский, Андрей Воронин и Руслан Ротань.
В последний раз Малиновский забивал за сборную Украины еще 11 июня 2022 в матче Лиги наций против сборной Армении.
Голы Руслана Малиновского за сборную Украины (8)
- 2025: Исландия
- 2022: Армения
- 2020: Германия
- 2019: Литва (2)
- 2019: Литва
- 2018: Чехия
- 2018: Италия
Интересным фактом является то, что только 13 футболистов в истории сборной Украины забили больше мячей.
