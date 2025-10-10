Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал хочет забрать у Барсы топ-форварда. Его считают заменой Левандовски
Испания
10 октября 2025, 23:51 |
890
0

Серу Гирасси пользуется большим спросом

Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

Мадридский «Реал» интересуется гвинейским нападающим дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, королевский клуб планирует перехватить 29-летнего футболиста у каталонской «Барселоны», которая рассматривает игрока как приоритетный вариант для замены польского форварда Роберта Левандовски.

Отмечается, что летом игрок будет доступен за 65 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Серу Гирасси провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Барселона Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Серу Гирасси Роберт Левандовски Реал Мадрид
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
