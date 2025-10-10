Реал хочет забрать у Барсы топ-форварда. Его считают заменой Левандовски
Серу Гирасси пользуется большим спросом
Мадридский «Реал» интересуется гвинейским нападающим дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, сообщает испанское издание Defensa Central.
По информации источника, королевский клуб планирует перехватить 29-летнего футболиста у каталонской «Барселоны», которая рассматривает игрока как приоритетный вариант для замены польского форварда Роберта Левандовски.
Отмечается, что летом игрок будет доступен за 65 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Серу Гирасси провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
