Реал хочет забрать у Барсы топ-форварда. Его считают заменой Левандовски

Мадридский «Реал» интересуется гвинейским нападающим дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, королевский клуб планирует перехватить 29-летнего футболиста у каталонской «Барселоны», которая рассматривает игрока как приоритетный вариант для замены польского форварда Роберта Левандовски.

Отмечается, что летом игрок будет доступен за 65 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Серу Гирасси провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.