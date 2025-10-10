Молодежные турниры10 октября 2025, 19:53 | Обновлено 10 октября 2025, 20:03
ВИДЕО. Украина U-21 пропустила от Венгрии с пенальти, счет сравнялся
На 38-й минуте в матче квалификации ЧЕ-2027 U-21 ситуация уравнялась
10 октября 2025, 19:53 | Обновлено 10 октября 2025, 20:03
Молодежная сборная Украины U-21 пропустила гол в матче квалификации Евро-2027 U-21.
10 октября в 19:00 играют сборные команды Украины U-21 и Венгрии U-21
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Игра проходит в словенском городе Мурска Собота на стадионе «Фазанерия».
На 38-й минуте ситуация уравнялась, Мате Туболи забил гол с пенальти (1:1).
ГОЛ! 1:1. Мате Туболи, 38 мин
