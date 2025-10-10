ФОТО. Игроки сборной Украины прогулялись по Рейкьявику
Уже 10 октября украинские футболисты сыграют с Исландией
Футболисты сборной Украины прогулялись по Рейкьявику перед матчем квалификации ЧМ.
Украина сыграет с Исландией 10 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Игроки команды Реброва прогулялись по столице Исландии перед финальной подготовкой к противостоянию с местной сборной.
После первых двух туров Исландия набрала три очка и идет второй в группе. Украина с одним баллом расположилась на третьей позиции. Лидером группы является Франция с шестью очками.
