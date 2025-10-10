Футболисты сборной Украины прогулялись по Рейкьявику перед матчем квалификации ЧМ.

Украина сыграет с Исландией 10 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игроки команды Реброва прогулялись по столице Исландии перед финальной подготовкой к противостоянию с местной сборной.

После первых двух туров Исландия набрала три очка и идет второй в группе. Украина с одним баллом расположилась на третьей позиции. Лидером группы является Франция с шестью очками.

ФОТО. Игроки сборной Украины прогулялись по Рейкьявику

УАФ

