Легионер Зари: «Раньше не играл на таком большом стадионе, как Арена-Львов»

Боснийский атакующий полузащитник Неманья Андушич присоединился к «Заре» в августе 2025 года. Футболист поделился впечатлениями о чемпионате Украины и рассказал об адаптации в новом клубе.

– Неманья, ты один из последних новичков команды в это трансферное окно. Как прошла твоя адаптация?

– Я очень быстро адаптировался здесь. В команде много балканских игроков, поэтому они помогли мне лучше и быстрее адаптироваться. Вся команда в целом помогала и за это я всем очень благодарен.

– Практически всю карьеру ты отыграл в чемпионате Боснии. Сложно ли тебе дался переезд в Украину, где идет война?

– Я общался перед переходом в клуб с Деяном Попарой. Почему именно с ним, спросите вы? Потому что он тоже из Боснии и Герцеговины. Узнавал у него о ситуации в стране, о моем будущем клубе. Он рассказал мне все. Сказал, что команда у нас отличная, перспективная. Да, идет война и это очень досадно. Мы тоже через все это прошли в свое время. Но жизнь продолжается. К тому же, переезд в новую страну – это вызов для меня.

– Как проходили первые для тебя воздушные тревоги?

– Это было что-то новое. Когда услышал воздушную тревогу впервые, было необычно, страшно, но потом, как и все люди в Украине, привык к этому и сейчас отношусь спокойно.

– Что можешь сказать о нашей стране?

– Я не знал ничего об Украине до переезда. Сейчас я вижу страну, живу в Киеве. Это очень красивый город. Очень рад жить и быть здесь. Киев, по-моему, схож с городом Сараево – столицей Боснии и Герцеговины. Также много людей, много машин. То, что в Украине комендантский час, никак на меня не повлиял. Я семейный человек, потому меня не интересует ночная жизнь.

– Было ли что-то, что тебя удивило в Украине?

– Я никогда раньше не играл на таком большом стадионе, как «Арена-Львов». Это что-то невероятное. Когда видишь и играешь на стадионах с такой инфраструктурой, забываешь, что в Украине идет война. Желаю всем украинцам, чтобы война поскорее закончилась и в каждом из ваших городов наступил мир.

– Несколько матчей ты уже сыграл. Что можешь сказать о нашем чемпионате?

– Когда я сравнивал чемпионат Украины с чемпионатом Боснии, я пришел к такому выводу – здесь команды играют быстрее. В Боснии очень много борьбы, много дуэлей во время матча, стыков. Против тебя играют довольно плотно. На мой взгляд, сейчас, для меня, в этом плане в Украине играть проще, потому что есть пространство, есть возможность и время для того, чтобы что-то создать и придумать.

– Чего, по твоему мнению, сейчас не хватает «Заре»?

– У нас есть хорошая, молодая команда. На мой взгляд – нам нужно больше храбрости во время игры, быть жестче, больше верить в себя. Эти качества помогут нам прогрессировать. Важно также и то, что если ты где ошибся, где сыграл не так, как хотел, то нужно не останавливаться, работать дальше, верить в то, что у нас все получится.

– Твоя собственная цель на этот сезон?

– Я хочу показать «Заре» все, на что способен, показать лучшего себя и сделать все от себя зависящее, чтобы помогать команде добывать результат.