Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер Зари: «Раньше не играл на таком большом стадионе, как Арена-Львов»
Украина. Премьер лига
10 октября 2025, 15:51 |
61
0

Легионер Зари: «Раньше не играл на таком большом стадионе, как Арена-Львов»

Неманья Андушич рассказал об адаптации в Заре

10 октября 2025, 15:51 |
61
0
Легионер Зари: «Раньше не играл на таком большом стадионе, как Арена-Львов»
ФК Заря. Неманья Андушич

Боснийский атакующий полузащитник Неманья Андушич присоединился к «Заре» в августе 2025 года. Футболист поделился впечатлениями о чемпионате Украины и рассказал об адаптации в новом клубе.

– Неманья, ты один из последних новичков команды в это трансферное окно. Как прошла твоя адаптация?

– Я очень быстро адаптировался здесь. В команде много балканских игроков, поэтому они помогли мне лучше и быстрее адаптироваться. Вся команда в целом помогала и за это я всем очень благодарен.

– Практически всю карьеру ты отыграл в чемпионате Боснии. Сложно ли тебе дался переезд в Украину, где идет война?

– Я общался перед переходом в клуб с Деяном Попарой. Почему именно с ним, спросите вы? Потому что он тоже из Боснии и Герцеговины. Узнавал у него о ситуации в стране, о моем будущем клубе. Он рассказал мне все. Сказал, что команда у нас отличная, перспективная. Да, идет война и это очень досадно. Мы тоже через все это прошли в свое время. Но жизнь продолжается. К тому же, переезд в новую страну – это вызов для меня.

– Как проходили первые для тебя воздушные тревоги?

– Это было что-то новое. Когда услышал воздушную тревогу впервые, было необычно, страшно, но потом, как и все люди в Украине, привык к этому и сейчас отношусь спокойно.

– Что можешь сказать о нашей стране?

– Я не знал ничего об Украине до переезда. Сейчас я вижу страну, живу в Киеве. Это очень красивый город. Очень рад жить и быть здесь. Киев, по-моему, схож с городом Сараево – столицей Боснии и Герцеговины. Также много людей, много машин. То, что в Украине комендантский час, никак на меня не повлиял. Я семейный человек, потому меня не интересует ночная жизнь.

– Было ли что-то, что тебя удивило в Украине?

– Я никогда раньше не играл на таком большом стадионе, как «Арена-Львов». Это что-то невероятное. Когда видишь и играешь на стадионах с такой инфраструктурой, забываешь, что в Украине идет война. Желаю всем украинцам, чтобы война поскорее закончилась и в каждом из ваших городов наступил мир.

– Несколько матчей ты уже сыграл. Что можешь сказать о нашем чемпионате?

– Когда я сравнивал чемпионат Украины с чемпионатом Боснии, я пришел к такому выводу – здесь команды играют быстрее. В Боснии очень много борьбы, много дуэлей во время матча, стыков. Против тебя играют довольно плотно. На мой взгляд, сейчас, для меня, в этом плане в Украине играть проще, потому что есть пространство, есть возможность и время для того, чтобы что-то создать и придумать.

– Чего, по твоему мнению, сейчас не хватает «Заре»?

– У нас есть хорошая, молодая команда. На мой взгляд – нам нужно больше храбрости во время игры, быть жестче, больше верить в себя. Эти качества помогут нам прогрессировать. Важно также и то, что если ты где ошибся, где сыграл не так, как хотел, то нужно не останавливаться, работать дальше, верить в то, что у нас все получится.

– Твоя собственная цель на этот сезон?

– Я хочу показать «Заре» все, на что способен, показать лучшего себя и сделать все от себя зависящее, чтобы помогать команде добывать результат.

По теме:
Андерсон РИБЕЙРО: «У нас в команде 34 игрока, и все они важны»
ФЕЩУК: «Мастерство футболистов не позволяет бороться за высокие места»
«Удивляет отсутствие». Реброву посоветовали форварда без голов за Украину
Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
Футбол | 09 октября 2025, 17:22 32
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги

Ярослав не сдержался в матче чемпионата Украины

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 10 октября 2025, 15:20 58
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Решающий тест для Сергея Реброва и его команды

ЛУЧЕСКУ: «Как не заметили такой фол? Голова игрока попала в руку вратаря»
Футбол | 10.10.2025, 15:43
ЛУЧЕСКУ: «Как не заметили такой фол? Голова игрока попала в руку вратаря»
ЛУЧЕСКУ: «Как не заметили такой фол? Голова игрока попала в руку вратаря»
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 10.10.2025, 08:59
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Футбол | 10.10.2025, 07:04
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
Стало известно, сколько Усик может заработать за бой против Паркера
Стало известно, сколько Усик может заработать за бой против Паркера
08.10.2025, 23:29
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 3
Футбол
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем