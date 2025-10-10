Эксперт: «В Исландии главное не проиграть»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины всех возрастов в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал кому предпочитает в октябрьских поединках отбор на ЧМ-2026 подопечных Сергея Реброва с исландцами и азербайджанцами:

- В противостоянии в Рейкьявике очень многое будет зависеть от того, какую тактику возьмет на вооружение наш вождь Сергей Ребров. Я внимательно просматривал видеозаписи последних домашних матчей исландцев, которые постоянно играли с тремя нападающими и склоняюсь к тому, что нам прежде всего нужно позаботиться о надежности собственных владений и для этого один из эффективных вариантов схема 4-5-1. Думаю, что прессинговать на чужой половине поля не стоит, потому что тогда хозяева смогут использовать опасные забросы за спины защитников. Вот почему лучше действовать в низком блоке и рассчитывать на стремительные контрвыпады. Также желательно погасить активность исландцев на флангах.

- Головной боли Сергею Реброву добавили травмы ведущих полузащитников, хотя именно это наше сильнейшее звено. Вы бы кому предпочли в старте?

- На правом фланге – Волошину, левом – Гуцуляке, важно, что они неплохо действуют и на своей половине поля. В центре – Калюжном, или Очеретьке, Судакове и Шапаренко. Но это моя версия.

- Какой результат для украинцев в Рейкьявике можно будет считать положительным?

- Главное - не проиграть. Мой прогноз – 1:1. Повторяю, ничего страшного, только номинально на своем поле в Варшаве нужно будет обязательно побеждать исландцев.

Знаете, в свое время мне пришлось посетить Исландию и познакомиться с тем, как развивают футбол в этой стране. Вспоминается, был тогда застигнут врасплох, что Федерация футбола позаботилась, чтобы наиболее перспективные футболисты регулярно проходили стажировку в Англии. Вот почему на протяжении многих лет в Исландии на клубном уровне и сборную ставку делали на английский стиль.

Сейчас ситуация поменялась. В той же сборной представлены футболисты из разных европейских клубов и футбол в ее исполнении стал более разнообразен. Это делает исландцев сильнее. Но я уверен, что наши ребята хорошо подготовятся к экзамену в Рейкьявике и добьются положительного результата.

- Сейчас это будет программой-минимум-минимум, это еще и при условии, что 13 октября возьмем верх над Азербайджаном.

– Как известно, в спаренных матчах украинцы хуже проводят второй. Видимо, из-за недостаточной физической подготовки. Однако в этот раз ситуация складывается идеально. Будем выяснять отношения с самой слабой сборной в качестве номинального хозяина. Несмотря на дальний выезд в Исландию, все же будет немного времени для восстановления. В конце концов и азербайджанцам придется потратить немало сил на дорогу во Францию. Вот почему с игровым тонусом все должно быть хорошо и в Кракове возьмем верх – 2:0. Как видите, все идет к тому, что интрига в борьбе за второе место в группе исчезнет только после заключительного тура.

