Тренер Исландии – об игроке сборной Украины: «Он очень интересный защитник»

Главный тренер национальной сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон высказался об украинском защитнике английского «Ноттингем Форест» Александре Зинченко:

«Его отсутствие имеет значение. Он очень интересный защитник, который действительно контролирует игру сборной Украины, как он делал это в «Арсенале» и «Сити» в свое время. Конечно, это немного меняет стиль игры. Он является большим приобретением для их команды, тактика для них немного изменится. Но Украина – это сильная команда с хорошими игроками и хорошим тренером».

Матч Исландия – Украина состоится 10 октября в 21:45 по киевскому времени.