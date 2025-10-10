Тренер Исландии – об игроке сборной Украины: «Он очень интересный защитник»
Арнар Гуннлаугссон высказался об Александре Зинченко
Главный тренер национальной сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон высказался об украинском защитнике английского «Ноттингем Форест» Александре Зинченко:
«Его отсутствие имеет значение. Он очень интересный защитник, который действительно контролирует игру сборной Украины, как он делал это в «Арсенале» и «Сити» в свое время. Конечно, это немного меняет стиль игры. Он является большим приобретением для их команды, тактика для них немного изменится. Но Украина – это сильная команда с хорошими игроками и хорошим тренером».
Матч Исландия – Украина состоится 10 октября в 21:45 по киевскому времени.
