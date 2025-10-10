Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Исландии – об игроке сборной Украины: «Он очень интересный защитник»
Чемпионат мира
10 октября 2025, 21:40 |
268
0

Тренер Исландии – об игроке сборной Украины: «Он очень интересный защитник»

Арнар Гуннлаугссон высказался об Александре Зинченко

10 октября 2025, 21:40 |
268
0
Тренер Исландии – об игроке сборной Украины: «Он очень интересный защитник»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер национальной сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон высказался об украинском защитнике английского «Ноттингем Форест» Александре Зинченко:

«Его отсутствие имеет значение. Он очень интересный защитник, который действительно контролирует игру сборной Украины, как он делал это в «Арсенале» и «Сити» в свое время. Конечно, это немного меняет стиль игры. Он является большим приобретением для их команды, тактика для них немного изменится. Но Украина – это сильная команда с хорошими игроками и хорошим тренером».

Матч Исландия – Украина состоится 10 октября в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. Что сделал Миколенко! Как Малиновский забил гол в ворота Исландии
Исландия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
Исландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арнар Гуннлаугссон Александр Зинченко сборная Украины по футболу чемпионат Исландии по футболу
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Футбол | 10 октября 2025, 06:23 0
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей

Австрия отгрузила 10 мячей Сан-Марино, Чехия и Хорватия разошлись миром

Забил 4 мяча и удален. Обамеянг выдал перформанс за Габон в отборе к ЧМ
Футбол | 10 октября 2025, 21:19 1
Забил 4 мяча и удален. Обамеянг выдал перформанс за Габон в отборе к ЧМ
Забил 4 мяча и удален. Обамеянг выдал перформанс за Габон в отборе к ЧМ

Сборная Габона переиграла команду Гамбии со счетом 4:3

Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Футбол | 10.10.2025, 20:18
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 10.10.2025, 15:20
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Бокс | 10.10.2025, 06:44
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 1
Футбол
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 1
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем