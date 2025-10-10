Хаби Алонсо возглавляет один интересный рейтинг тренеров Реала
Испанский специалист показал лучший старт среди всех тренеров «сливочных» в ХХІ веке
Хаби Алонсо возглавляет один интересный рейтинг тренеров Реала.
Испанский специалист начал свою карьеру в Реале с 13 побед в стартовых 16 матчах во всех турнирах.
Это рекорд королевского клуба в XXI веке.
До Алонсо 6 разных тренеров Реала имели по 12 побед в первых 16-ти матчах.
Тренеры Реала с наибольшим количеством побед в стартовых 16-ти матчах за клуб во всех турнирах в ХХІ веке
- 13 – Хаби Алонсо (Испания)
- 12 – Жозе Моуринью (Португалия)
- 12 – Зинедин Зидан (Франция)
- 12 – Карло Анчелотти (Италия)
- 12 – Карлуш Кейруш (Португалия)
- 12 – Сантьяго Солари (Аргентина)
- 12 – Хуанде Рамос (Испания)
- 11 – Мануэль Пеллегрини (Чили)
- 11 – Хуан Рамон Лопес (Испания)
- 10 – Рафаэль Бенитес (Испания)
✨ Estos son los técnicos del Real Madrid con mejores números en sus 16 primeros partidos al frente de la escuadra blanca desde el año 2000.— Transfermarkt.es (@TMes_news) October 9, 2025
Los detalles: https://t.co/kVwxXME146#RealMadrid #XabiAlonso #Mourinho #Zidane pic.twitter.com/QQZN3fKH7v
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Зинченко не поможет команде Сергея Реброва
Главный тренер Ромы высказался в отношении нападающего команды и сборной Украины Артема Довбика