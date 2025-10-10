Хаби Алонсо возглавляет один интересный рейтинг тренеров Реала.

Испанский специалист начал свою карьеру в Реале с 13 побед в стартовых 16 матчах во всех турнирах.

Это рекорд королевского клуба в XXI веке.

До Алонсо 6 разных тренеров Реала имели по 12 побед в первых 16-ти матчах.

Тренеры Реала с наибольшим количеством побед в стартовых 16-ти матчах за клуб во всех турнирах в ХХІ веке

13 – Хаби Алонсо (Испания)

12 – Жозе Моуринью (Португалия)

12 – Зинедин Зидан (Франция)

12 – Карло Анчелотти (Италия)

12 – Карлуш Кейруш (Португалия)

12 – Сантьяго Солари (Аргентина)

12 – Хуанде Рамос (Испания)

11 – Мануэль Пеллегрини (Чили)

11 – Хуан Рамон Лопес (Испания)

10 – Рафаэль Бенитес (Испания)