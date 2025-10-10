Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
10 октября 2025, 10:04 | Обновлено 10 октября 2025, 10:05
Хаби Алонсо возглавляет один интересный рейтинг тренеров Реала

Испанский специалист показал лучший старт среди всех тренеров «сливочных» в ХХІ веке

Хаби Алонсо возглавляет один интересный рейтинг тренеров Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Хаби Алонсо возглавляет один интересный рейтинг тренеров Реала.

Испанский специалист начал свою карьеру в Реале с 13 побед в стартовых 16 матчах во всех турнирах.

Это рекорд королевского клуба в XXI веке.

До Алонсо 6 разных тренеров Реала имели по 12 побед в первых 16-ти матчах.

Тренеры Реала с наибольшим количеством побед в стартовых 16-ти матчах за клуб во всех турнирах в ХХІ веке

  • 13 – Хаби Алонсо (Испания)
  • 12 – Жозе Моуринью (Португалия)
  • 12 – Зинедин Зидан (Франция)
  • 12 – Карло Анчелотти (Италия)
  • 12 – Карлуш Кейруш (Португалия)
  • 12 – Сантьяго Солари (Аргентина)
  • 12 – Хуанде Рамос (Испания)
  • 11 – Мануэль Пеллегрини (Чили)
  • 11 – Хуан Рамон Лопес (Испания)
  • 10 – Рафаэль Бенитес (Испания)
статистика Хаби Алонсо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
