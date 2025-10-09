Соглашение достигнуто. Барселона и Реал нацелились на лучшего бомбардира ЛЧ

Гвинейский нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси достиг соглашения со «шмелями» по отступным. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 29-летний футболист достиг соглашения руководством немецкого клуба о том, что в случае если игрока захотят купить «Барселона» и «Реал», то его отступные будут составлять 65 миллионов евро, а не 100, как было ранее.

В сезоне 2025/26 Серу Гирасси провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро. В прошлом сезоне гвинеец стал лучшим бомбардиром ЛЧ.

Ранее сообщалось о том, что Беллингем может зимой сменить клуб.