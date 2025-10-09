Соглашение достигнуто. Барселона и Реал нацелились на лучшего бомбардира ЛЧ
Внимание испанских грандов принимает Серу Гирасси
Гвинейский нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси достиг соглашения со «шмелями» по отступным. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 29-летний футболист достиг соглашения руководством немецкого клуба о том, что в случае если игрока захотят купить «Барселона» и «Реал», то его отступные будут составлять 65 миллионов евро, а не 100, как было ранее.
В сезоне 2025/26 Серу Гирасси провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро. В прошлом сезоне гвинеец стал лучшим бомбардиром ЛЧ.
Ранее сообщалось о том, что Беллингем может зимой сменить клуб.
