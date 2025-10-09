Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Соглашение достигнуто. Барселона и Реал нацелились на лучшего бомбардира ЛЧ
Испания
09 октября 2025, 23:45 |
Соглашение достигнуто. Барселона и Реал нацелились на лучшего бомбардира ЛЧ

Внимание испанских грандов принимает Серу Гирасси

Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

Гвинейский нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси достиг соглашения со «шмелями» по отступным. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 29-летний футболист достиг соглашения руководством немецкого клуба о том, что в случае если игрока захотят купить «Барселона» и «Реал», то его отступные будут составлять 65 миллионов евро, а не 100, как было ранее.

В сезоне 2025/26 Серу Гирасси провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро. В прошлом сезоне гвинеец стал лучшим бомбардиром ЛЧ.

Ранее сообщалось о том, что Беллингем может зимой сменить клуб.

По теме:
Есть предложения. Беллингем может уже зимой сменить клуб, уйдя в гранд АПЛ
Флик вынес приговор звезде Барсы. Забил 42 гола за сезон, но уйдет из клуба
Не менее 250 млн евро. Реал готовит невероятный трансфер на следующее лето
Серу Гирасси Барселона Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
