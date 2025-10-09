Благотворительный матч: клуб УПЛ проведет игру с иностранной командой
«Верес» договорился о поединке с «Зимбру»
Ровенский «Верес» во время международной паузы решил провести благотворительный матч за пределами Украины.
По информации клуба, «волки» отправятся в Кишинев, столицу Молдовы, чтобы встретиться с местной командой «Зимбру» на ее стадионе.
Главной целью встречи станет сбор средств для официальной фандрайзинговой платформы Украины United24.
Поединок будет проведен при поддержке Посольства Украины в Республике Молдова и Федерации футбола Молдовы.
Контрольный матч запланирован на 11 октября, начало – в 17:00 по киевскому времени.
Ранее на нашем сайте сообщалось, что клубы проведут матч во время паузы.
