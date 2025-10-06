Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 15:32
Верес в паузе чемпионата проведет международный спарринг

Клуб нашел спарринг-партнера в Молдове

Верес в паузе чемпионата проведет международный спарринг
НК Верес

Как стало известно Sport.ua, во время паузы в УПЛ, вызванной международными матчами сборных, футболисты «Вереса» 11 октября проведут спарринг в столице Молдовы – с местным «Зимбру».

По имеющейся информации, в этом контрольном поединке не примет участия Максим Смиян, который травмировал колено в матче 8 тура с «Оболонью» и выбыл до конца октября.

В то же время повреждения у Дениса Ндукве и Игоря Харатина оказались несерьезными и они смогут сыграть в Кишиневе.

Сейчас в активе ровенской команды 8 очков и она занимает 12 место в чемпионате.

Ранее Виталий Бойко прокомментировал матч с «Оболонью».

Верес Ровно Зимбру Кишинев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Максим Смиян Денис Ндукве Игорь Харатин
