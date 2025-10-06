Верес в паузе чемпионата проведет международный спарринг
Клуб нашел спарринг-партнера в Молдове
Как стало известно Sport.ua, во время паузы в УПЛ, вызванной международными матчами сборных, футболисты «Вереса» 11 октября проведут спарринг в столице Молдовы – с местным «Зимбру».
По имеющейся информации, в этом контрольном поединке не примет участия Максим Смиян, который травмировал колено в матче 8 тура с «Оболонью» и выбыл до конца октября.
В то же время повреждения у Дениса Ндукве и Игоря Харатина оказались несерьезными и они смогут сыграть в Кишиневе.
Сейчас в активе ровенской команды 8 очков и она занимает 12 место в чемпионате.
Ранее Виталий Бойко прокомментировал матч с «Оболонью».
