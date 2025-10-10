Перес пообещал Алонсо трансфер игрока сборной Аргентины. Он выиграл ЛЧ
Нико Пас покинет «Комо»
Мадридский «Реал» интересуется аргентинским полузащитником итальянского «Комо» Нико Пасом, сообщает испанское издание Defensa Central.
По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес пообещал главному тренеру «сливочных» Хаби Алонсо подписать 21-летнего футболиста.
Отмечается, что «Реал» сможет приобрести Нико за 9-10 миллионов, которые были прописаны в его контракте как опция обратного выкупа, когда «Реал» продал его в «Комо» летом 2024 года.
В сезоне 2025/26 Нико Пас провел 7 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость победителя Лиги чемпионов 2024 в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет вернуть еще и Чему Андреса.
