РЕБРОВ: «У меня такое и в Динамо было, когда работал. Посмотрим, что будет»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о давлении, которое оказывается на футболистов сборной.

«Я вообще считаю, что это давление должно быть всегда, желание играть на победу. Когда я работал в «Динамо» – где бы я ни работал – давление всегда есть. Я всегда говорю игрокам: не нужно бояться проиграть, нужно бояться сделать недостаточно для победы.

Надо думать о себе, что ты покажешь, когда выйдешь на футбольное поле. Если у тебя нет замечаний к себе после игры... Очень важно, чтобы мы вышли и завтра отдали все для победы. А какой будет результат – посмотрим», – сказал Ребров.