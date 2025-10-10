Сабо назвал игрока, который усилит Украину. Он давно не играл за сборную

Бывший главный тренер сборной Украины и ряда украинских команд Йожеф Сабо назвал игрока, который усилит национальную команду:

«Руслан, на мой взгляд, это как раз усиление. Да, у него была травма, но в последних играх за свою команду он стабильно выходит на поле, пусть и не на все 90 минут. У Руслана классный удар, он от него никуда не делся. Малиновский отлично видит поле и может отдать длинный пас, а еще он хорош в отборах, чего не скажешь о многих других наших полузащитниках».

Руслан Малиновский не играл за национальную сборную Украины с сентября 2024 года.

