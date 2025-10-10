Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сабо раскритиковал двоих футболистов сборной Украины. Лучше играть без них?
Чемпионат мира
10 октября 2025, 01:05 |
482
2

Известный тренер оценил линию атаки «сине-желтых» накануне матча с Исландией

УАФ. Сборная Украины по футболу

Известный тренер, экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо оценил линию атаки «сине-желтой» команды накануне важного матча в отборе на ЧМ-2026, который состоится 10 октября. Соперником подопечных Сергея Реброва станет Исландия:

– В заявке Украины только два нападающих: Артем Довбик и Владислав Ванат. Оба результативностью не слишком отличаются в новом сезоне. Кому бы вы отдали предпочтение, выставили в старте на игру с Исландией?

– Мне ни Ванат, ни Довбик, откровенно говоря не нравятся. Артем мало открывается, мало двигается, нет скорости. Вот поэтому он «Роме» и не подходит, как по мне.

Что касается Ваната, то смотрел я последнюю игру «Жироны», да, он забил гол, но в общем-то был никакой. Ситуация такая в сборной сейчас, хоть бери и играй без форвардов... Вот нам бы быстрого, наглого, технического форварда, хоть одного, но нет таких в Украине сейчас, нет, – считает Сабо.

Довбик в нынешнем сезоне провел семь матчей за итальянскую «Рому», в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В активе Ваната – пять поединков в испанской «Жироне» и два забитых мяча.

Николай Титюк Источник: Украинский футбол
