Сабо раскритиковал двоих футболистов сборной Украины. Лучше играть без них?

Известный тренер, экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо оценил линию атаки «сине-желтой» команды накануне важного матча в отборе на ЧМ-2026, который состоится 10 октября. Соперником подопечных Сергея Реброва станет Исландия:

– В заявке Украины только два нападающих: Артем Довбик и Владислав Ванат. Оба результативностью не слишком отличаются в новом сезоне. Кому бы вы отдали предпочтение, выставили в старте на игру с Исландией?

– Мне ни Ванат, ни Довбик, откровенно говоря не нравятся. Артем мало открывается, мало двигается, нет скорости. Вот поэтому он «Роме» и не подходит, как по мне.

Что касается Ваната, то смотрел я последнюю игру «Жироны», да, он забил гол, но в общем-то был никакой. Ситуация такая в сборной сейчас, хоть бери и играй без форвардов... Вот нам бы быстрого, наглого, технического форварда, хоть одного, но нет таких в Украине сейчас, нет, – считает Сабо.

Довбик в нынешнем сезоне провел семь матчей за итальянскую «Рому», в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В активе Ваната – пять поединков в испанской «Жироне» и два забитых мяча.