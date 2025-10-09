Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Что тренеру делать?» Сабо назвал главную проблему сборной Украины
Чемпионат мира
09 октября 2025, 23:08 |
97
0

«Что тренеру делать?» Сабо назвал главную проблему сборной Украины

Бывший главный тренер национальной команды объяснил, справедлива ли критика сборной

09 октября 2025, 23:08 |
97
0
«Что тренеру делать?» Сабо назвал главную проблему сборной Украины
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины и ряда украинских команд Йожеф Сабо назвал главную проблему нынешней национальной команды:

«Справедлива ли критика сборной? Конечно. Что тренеру делать, если рожденный ползать – летать не сможет. Но разве Александр Зинченко или Руслан Малиновский выступают в крупных клубах? Нет. Это обычные футболисты, которые не всегда играют в основе своих команд. В сборной Украины нет 100-процентного лидера, который мог бы повести за собой коллектив».

Ранее Йожеф Сабо высказался об Артеме Довбике и Владиславе Ванате.

По теме:
Финляндия – Литва – 2:1. Авторы голов получили травмы. Видео голов и обзор
Эксперт: «Разговоры вокруг Реброва могли повлиять на микроклимат в сборной»
ВИДЕО. Комментарии Реброва и Миколенко перед матчем с Исландией
Йожеф Сабо сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Илья Забарный
Дмитрий Вус Источник: Meta.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
Футбол | 09 октября 2025, 20:50 22
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию в Рейкьявике

Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
Футбол | 09 октября 2025, 08:12 0
Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб

Алексей Михайличенко оценил игру сборной Украины U-20 и форварда Александра Пищура

Шахтер имеет долг перед Барселоной по футболисту, которого покупали не там
Футбол | 09.10.2025, 21:34
Шахтер имеет долг перед Барселоной по футболисту, которого покупали не там
Шахтер имеет долг перед Барселоной по футболисту, которого покупали не там
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09.10.2025, 08:13
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Бокс | 09.10.2025, 07:08
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
07.10.2025, 20:25 1
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем