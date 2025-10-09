«Что тренеру делать?» Сабо назвал главную проблему сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины и ряда украинских команд Йожеф Сабо назвал главную проблему нынешней национальной команды:

«Справедлива ли критика сборной? Конечно. Что тренеру делать, если рожденный ползать – летать не сможет. Но разве Александр Зинченко или Руслан Малиновский выступают в крупных клубах? Нет. Это обычные футболисты, которые не всегда играют в основе своих команд. В сборной Украины нет 100-процентного лидера, который мог бы повести за собой коллектив».

Ранее Йожеф Сабо высказался об Артеме Довбике и Владиславе Ванате.