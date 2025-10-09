Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легионер Полесья: «Я даже не думаю о возвращении домой»
Украина. Премьер лига
09 октября 2025, 18:52 |
Легионер Полесья: «Я даже не думаю о возвращении домой»

Андре Гонсалвеш поделился собственными эмоциями от игры за житомирскую команду УПЛ

ФК Полесье. Андре Гонсалвеш

Вингер Полесья Андре Гонсалвеш поделился собственными эмоциями от игры за житомирскую команду УПЛ и сказал, влияет ли на него война в Украине.

«Мне нравится быть здесь. Я приехал мотивированным, и все идет в соответствии с ожиданиями. Мы провели хороший прошлый сезон, заняли четвертое место и квалифицировались в плей-офф отбора Лиги конференций. К сожалению, нас выбила Фиорентина.

«Я живу в Житомире, примерно в 200 километрах от Киева. Здесь обычно не бывает атак, и я чувствую себя относительно спокойно. Пока я полностью сосредоточен на Полесье и даже не думаю об этом [возвращение в Португалию]. В будущем увидим, что может произойти», – сказал легионер.

Гонсалвеш перешел в Полесье в январе из Эшторила за 200 тысяч евро. В текущем сезоне на счету 22-летнего португальца восемь матчей за первую команду «волков».

