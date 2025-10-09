«Снова очень мало времени». Тренер Металлиста – о победе в Первой лиге
Андрей Анищенко высказался по поводу успешного матча против «Феникса-Мариуполя»
Главный тренер харьковского «Металлиста» Андрей Анищенко прокомментировал гостевую победу над клубом «Феникс-Мариуполь» в десятом туре Первой лиги (1:0).
«Сегодня результат был крайне важен – прежде всего для нас, но, думаю, и для команды хозяев. Поэтому игра получилась очень насыщенной борьбой. Количество голевых моментов было ограниченным, но градус матча – очень высокий, напряжение ощущалось на каждом клочке поля.
К сожалению, при разных обстоятельствах мы приехали сюда очень ограниченным составом. Но ребята выдержали, молодцы. Некоторые даже приятно удивили, показав себя с неожиданно хорошей стороны.
Впереди нас уже в понедельник ждет непростой матч с тернопольской «Нивой». Снова очень мало времени, поэтому – только восстановление, восстановление и еще раз восстановление», – сказал Анищенко.
После матча харьковский клуб находится рядом с зоной вылета в турнирной таблице – 12-е место и восемь очков.
