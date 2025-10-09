Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Снова очень мало времени». Тренер Металлиста – о победе в Первой лиге
Украина. Первая лига
09 октября 2025, 18:44 | Обновлено 09 октября 2025, 18:48
348
0

«Снова очень мало времени». Тренер Металлиста – о победе в Первой лиге

Андрей Анищенко высказался по поводу успешного матча против «Феникса-Мариуполя»

09 октября 2025, 18:44 | Обновлено 09 октября 2025, 18:48
348
0
«Снова очень мало времени». Тренер Металлиста – о победе в Первой лиге
ФК Металлист. Андрей Анищенко

Главный тренер харьковского «Металлиста» Андрей Анищенко прокомментировал гостевую победу над клубом «Феникс-Мариуполь» в десятом туре Первой лиги (1:0).

«Сегодня результат был крайне важен – прежде всего для нас, но, думаю, и для команды хозяев. Поэтому игра получилась очень насыщенной борьбой. Количество голевых моментов было ограниченным, но градус матча – очень высокий, напряжение ощущалось на каждом клочке поля.

К сожалению, при разных обстоятельствах мы приехали сюда очень ограниченным составом. Но ребята выдержали, молодцы. Некоторые даже приятно удивили, показав себя с неожиданно хорошей стороны.

Впереди нас уже в понедельник ждет непростой матч с тернопольской «Нивой». Снова очень мало времени, поэтому – только восстановление, восстановление и еще раз восстановление», – сказал Анищенко.

После матча харьковский клуб находится рядом с зоной вылета в турнирной таблице – 12-е место и восемь очков.

По теме:
Полузащитник Виктории: «После перерыва больше поверили в свои силы»
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист прекратил сотрудничество с воспитанником команды
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
Андрей Анищенко Металлист Харьков Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Феникс-Мариуполь
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09 октября 2025, 08:13 0
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную

Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»

Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Футбол | 09 октября 2025, 07:36 20
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр

Евгений Селезнев рассказал шокирующую новость

Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Футбол | 09.10.2025, 06:05
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
«Видно по результатам». Сабо дал прогноз на матч между Исландией и Украиной
Футбол | 09.10.2025, 19:28
«Видно по результатам». Сабо дал прогноз на матч между Исландией и Украиной
«Видно по результатам». Сабо дал прогноз на матч между Исландией и Украиной
Олейникова завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке
Теннис | 09.10.2025, 14:34
Олейникова завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке
Олейникова завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 5
Футбол
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 8
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 85
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 59
Футбол
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем