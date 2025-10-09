Сборная Украины U-21 продолжает выступление в отборочном турнире Евро-2027 U-21.

10 октября в 19:00 состоится матч между командами Украины U-21 и Венгрии U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Фазанерия» в словенском городе Мурска-Собота.

Подопечные Унаи Мельгосы выступают в группе H, где их соперниками являются Хорватия, Венгрия, Турция и Литва.

В первом поединке в сентябре сине-желтые разгромили сборную Литвы на выезде со счетом 4:0.

Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат Европы U-21. Кроме того, путевку получит лучшая команда среди занявших вторые места, а еще восемь вторых команд сыграют между собой в плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.

14 октября сборная Украины проведет выездной матч против команды Хорватии в городе Велика-Горица.

Квалификация Евро-2027 U-21. Группа H. Турнирная таблица

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2027 Украина U-21 – Венгрия U-21

Видеотрансляция матча проводится на YouTube-канале УАФ и на MEGOGO

Инфографика