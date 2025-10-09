Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2027 Украина U-21 – Венгрия U-21
Молодежные турниры
09 октября 2025, 18:23 |
113
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2027 Украина U-21 – Венгрия U-21

10 октября в 19:00 пройдет игра отбора к молодежному чемпионату Европы

09 октября 2025, 18:23 |
113
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2027 Украина U-21 – Венгрия U-21
УАФ

Сборная Украины U-21 продолжает выступление в отборочном турнире Евро-2027 U-21.

10 октября в 19:00 состоится матч между командами Украины U-21 и Венгрии U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Фазанерия» в словенском городе Мурска-Собота.

Подопечные Унаи Мельгосы выступают в группе H, где их соперниками являются Хорватия, Венгрия, Турция и Литва.

В первом поединке в сентябре сине-желтые разгромили сборную Литвы на выезде со счетом 4:0.

Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат Европы U-21. Кроме того, путевку получит лучшая команда среди занявших вторые места, а еще восемь вторых команд сыграют между собой в плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.

14 октября сборная Украины проведет выездной матч против команды Хорватии в городе Велика-Горица.

Квалификация Евро-2027 U-21. Группа H. Турнирная таблица

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2027 Украина U-21 – Венгрия U-21

Видеотрансляция матча проводится на YouTube-канале УАФ и на MEGOGO

Украина U-21 –Венгрия U-21
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Инфографика

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Украина U-21 – Венгрия U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE
10 футболистов Шахтера вызваны в сборные 4 стран
Вход на матч сборной Украины U-21 в квалификации ЧЕ будет бесплатным
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Украина - Венгрия сборная Венгрии по футболу U-21 где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
Футбол | 09 октября 2025, 08:12 0
Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб

Алексей Михайличенко оценил игру сборной Украины U-20 и форварда Александра Пищура

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09 октября 2025, 17:11 22
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву

С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Бокс | 09.10.2025, 07:19
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
Футбол | 09.10.2025, 18:12
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Футбол | 09.10.2025, 09:33
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 59
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 2
Футбол
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
08.10.2025, 06:23
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем