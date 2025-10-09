Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2027 Украина U-21 – Венгрия U-21
10 октября в 19:00 пройдет игра отбора к молодежному чемпионату Европы
Сборная Украины U-21 продолжает выступление в отборочном турнире Евро-2027 U-21.
10 октября в 19:00 состоится матч между командами Украины U-21 и Венгрии U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Фазанерия» в словенском городе Мурска-Собота.
Подопечные Унаи Мельгосы выступают в группе H, где их соперниками являются Хорватия, Венгрия, Турция и Литва.
В первом поединке в сентябре сине-желтые разгромили сборную Литвы на выезде со счетом 4:0.
Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат Европы U-21. Кроме того, путевку получит лучшая команда среди занявших вторые места, а еще восемь вторых команд сыграют между собой в плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.
14 октября сборная Украины проведет выездной матч против команды Хорватии в городе Велика-Горица.
Квалификация Евро-2027 U-21. Группа H. Турнирная таблица
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2027 Украина U-21 – Венгрия U-21
Видеотрансляция матча проводится на YouTube-канале УАФ и на MEGOGO
Инфографика
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Михайличенко оценил игру сборной Украины U-20 и форварда Александра Пищура
Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву