Удаление и незабитый пенальти. Лос-Анджелес и Смоляков одолели Торонто
Украинский защитник вышел в стартовом составе и провел на поле 66 минут
В ночь на 9 октября состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Лос-Анджелес» и «Торонто». Хозяева одолели соперника со счетом 2:0.
В первом тайме счет открыл американский нападающий Джереми Эбобиссе, который хладнокровно переиграл голкипера соперника. Во второй половине игры хозяева получили шанс увеличить преимущество, однако венесуэлец Мартинес не реализовал пенальти.
«Торонто» пытался перехватить инициативу и восстановить паритет, но пропустил второй раз – результативный удар на свой счет записал полузащитник Фрэнки Амайя. На последних секундах поединка гости заработали красную карточку из-за нарушения Коэльо.
Украинский защитник Артем Смоляков вышел в стартовом составе «Лос-Анджелеса» и провел на поле 66 минут. 22-летний футболист получил довольно высокую оценку 7,1 от статистических порталов.
Major League Soccer, 9 октября
Лос-Анджелес – Торонто – 2:0
Голы: Эбобиссе, 13, Амайя, 69
Незабитый пенальти: Мартинес, 60 (Лос-Анджелес)
Видеообзор матча:
События матча
