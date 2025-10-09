Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удаление и незабитый пенальти. Лос-Анджелес и Смоляков одолели Торонто
МЛС США
Лос-Анджелес
09.10.2025 05:30 – FT 2 : 0
Торонто
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
09 октября 2025, 11:49 |
73
0

Удаление и незабитый пенальти. Лос-Анджелес и Смоляков одолели Торонто

Украинский защитник вышел в стартовом составе и провел на поле 66 минут

09 октября 2025, 11:49 |
73
0
Удаление и незабитый пенальти. Лос-Анджелес и Смоляков одолели Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine.

В ночь на 9 октября состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Лос-Анджелес» и «Торонто». Хозяева одолели соперника со счетом 2:0.

В первом тайме счет открыл американский нападающий Джереми Эбобиссе, который хладнокровно переиграл голкипера соперника. Во второй половине игры хозяева получили шанс увеличить преимущество, однако венесуэлец Мартинес не реализовал пенальти.

«Торонто» пытался перехватить инициативу и восстановить паритет, но пропустил второй раз – результативный удар на свой счет записал полузащитник Фрэнки Амайя. На последних секундах поединка гости заработали красную карточку из-за нарушения Коэльо.

Украинский защитник Артем Смоляков вышел в стартовом составе «Лос-Анджелеса» и провел на поле 66 минут. 22-летний футболист получил довольно высокую оценку 7,1 от статистических порталов.

Major League Soccer, 9 октября

Лос-Анджелес – Торонто – 2:0
Голы: Эбобиссе, 13, Амайя, 69
Незабитый пенальти: Мартинес, 60 (Лос-Анджелес)

Видеообзор матча:

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Фрэнки Амайя (Лос-Анджелес), асcист Эдди Сегура.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джереми Эбобисс (Лос-Анджелес).
По теме:
11 шайб ЛА и Вегаса, победа Торонто, поражения Вашингтона и Эдмонтона
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Хорватия U-18 – Украина U-18 – 2:0. Старт турнира. Видео голов, обзор матча
Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес (MLS) Торонто (MLS) Артем Смоляков видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Футбол | 08 октября 2025, 21:04 21
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана

Главный тренер «горняков» хочет видеть в своей команде Турала Байрамова

Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Футбол | 08 октября 2025, 15:44 59
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией

Тренеры надеются, что Егор Ярмолюк сможет сыграть хотя бы против Азербайджана

Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Футбол | 08.10.2025, 14:48
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Футбол | 09.10.2025, 09:33
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Восемь миллионов просмотров. ПСЖ опубликовал видео с Забарным
Футбол | 09.10.2025, 10:37
Восемь миллионов просмотров. ПСЖ опубликовал видео с Забарным
Восемь миллионов просмотров. ПСЖ опубликовал видео с Забарным
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
07.10.2025, 20:25 2
Футбол
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 10
Футбол
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем