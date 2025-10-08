Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
08 октября 2025, 21:37 | Обновлено 08 октября 2025, 21:40
В УЕФА изменили формат Кубка Европы из-за проблем команды из беларуси

Футболисты из минска не сумели получить визы в Нидерланды на игру с ПСВ

УЕФА

В УЕФА приняли решение изменить формат одного из матчей финального этапа квалификации нового турнира – женского Кубка Европы по футболу.

Обычно пары этого раунда состоят из двух матчей – домашнего и выездного. Однако противостояние между нидерландским ПСВ и белорусским минском состоится лишь в одном поединке. Причина изменений – проблемы с визами для футболисток белорусской команды. Из-за этого минск не смог получить разрешение на въезд в Нидерланды, где должен был пройти первый матч.

УЕФА принял решение провести единственную игру на нейтральном поле в Тиране (Албания) в четверг, 16 октября. Именно там и определится победитель пары, который получит путевку в основной этап Кубка Европы.

Напомним, белорусские клубы, в отличие от российских, не отстранены от турниров под эгидой УЕФА, однако обязаны проводить свои домашние матчи за пределами страны. Женский Кубок Европы – новый еврокубковый турнир, который в этом сезоне проводится впервые. В отличие от Лиги чемпионов, он проходит в формате плей-офф без группового этапа.

В финальном раунде квалификации также участвует полтавская Ворскла. Украинская команда встречается с датской Фортуной, действующим чемпионом Дании. Первая игра между соперницами состоялась 8 октября (ничья 1:1), ответный матч пройдет 15 октября.

Кубок Европы по футболу среди женщин. Квалификация Q2

По теме:
«Это повлияет на фанатов». Президент Вильярреала – о матче с Барсой в США
Кубок Европы. Ворскла сыграла вничью с Фортуной из Дании в первом матче Q2
Ворскла – Фортуна Йерринг. Кубок Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Европы по футболу среди женщин ПСВ Минск виза УЕФА
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Андрій Заліщук
Не легше було викинути картопляників з УЄФА?
Ответить
0
