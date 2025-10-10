Пеп Гвардиола выступил категорически против трансфера Манчестер Сити
Тренер хочет сохранить Родри в команде
Мадридский «Реал» проявляет активный интерес к лидеру «Манчестер Сити» Родри.
Против этого трансфера категорически выступил наставник «горожан» Пеп Гвардиола. Испанский коуч хочет больше всего сохранить испанца в команде – по его инициативе клуб уже начал переговоры о продлении контракта с опорником.
В этом сезоне в активе Родри семь поединков – без результативных действий. Родри является обладателем Золотого мяча 2024 и лучшим игроком Евро-2024.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» рискует снова потерять Родри.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Йовичевич может возглавить Кайсериспор»
Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»