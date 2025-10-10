Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Пеп Гвардиола выступил категорически против трансфера Манчестер Сити

Тренер хочет сохранить Родри в команде

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Мадридский «Реал» проявляет активный интерес к лидеру «Манчестер Сити» Родри.

Против этого трансфера категорически выступил наставник «горожан» Пеп Гвардиола. Испанский коуч хочет больше всего сохранить испанца в команде – по его инициативе клуб уже начал переговоры о продлении контракта с опорником.

В этом сезоне в активе Родри семь поединков – без результативных действий. Родри является обладателем Золотого мяча 2024 и лучшим игроком Евро-2024.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» рискует снова потерять Родри.

