Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Венсан Компани остановился в одном матче от достижения Пепа Гвардиолы
Германия
08 октября 2025, 16:09 |
122
0

Венсан Компани остановился в одном матче от достижения Пепа Гвардиолы

Тренер Баварии набрал 100 очков в Бундеслиге

08 октября 2025, 16:09 |
122
0
Венсан Компани остановился в одном матче от достижения Пепа Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Венсан Компани остановился в одном матче от достижения Пепа Гвардиолы.

В матче 6-го тура германской Бундеслиги Бавария на выезде победила Айнтрахт со счетом 3:0.

Этот матч стал знаковым для наставника мюнхенцев Венсана Компани. Под его руководством Бавария получила ровно 100 очков в Бундеслиге (31 победа и 7 ничьих).

Для достижения этой отметки Компани понадобилось 40 матчей. Скорее его 100 очков набрал только Пеп Гвардиола (39 игр).

Топ-5 тренеров с наименьшим количеством матчей, необходимых для получения 100 очков в Бундеслиге.

  • 39 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 40 – Венсан Компани (Бельгия)
  • 40 – Ганси Флик (Германия)
  • 47 – Хаби Алонсо (Испания)
  • 49 – Удо Латтек (Германия)

Напомним, что Бавария на данный момент является единственной командой в топ-5 европейских чемпионатах, еще не терявшей очков в сезоне 2025/26.

По теме:
«Событие на всю жизнь». Легенда Динамо вспомнил победу в Суперкубке УЕФА
Ливерпуль делает все возможное ради бесплатного топ-трансфера
Клуб АПЛ имеет приоритет в подписании Кейна. Назван главный вариант
статистика чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Венсан Компани Пеп Гвардиола
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Футбол | 08 октября 2025, 06:30 11
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину

Тренер отпустил Саленко, чтобы он набрался игровой практики

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 08 октября 2025, 16:11 3
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву

Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Футбол | 08.10.2025, 07:13
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
На Довбика появился новый претендент. Предложение может быть уже зимой
Футбол | 08.10.2025, 12:25
На Довбика появился новый претендент. Предложение может быть уже зимой
На Довбика появился новый претендент. Предложение может быть уже зимой
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07.10.2025, 19:05
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 4
Футбол
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 9
Футбол
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 86
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем