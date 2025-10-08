Венсан Компани остановился в одном матче от достижения Пепа Гвардиолы.

В матче 6-го тура германской Бундеслиги Бавария на выезде победила Айнтрахт со счетом 3:0.

Этот матч стал знаковым для наставника мюнхенцев Венсана Компани. Под его руководством Бавария получила ровно 100 очков в Бундеслиге (31 победа и 7 ничьих).

Для достижения этой отметки Компани понадобилось 40 матчей. Скорее его 100 очков набрал только Пеп Гвардиола (39 игр).

Топ-5 тренеров с наименьшим количеством матчей, необходимых для получения 100 очков в Бундеслиге.

39 – Пеп Гвардиола (Испания)

40 – Венсан Компани (Бельгия)

40 – Ганси Флик (Германия)

47 – Хаби Алонсо (Испания)

49 – Удо Латтек (Германия)

Напомним, что Бавария на данный момент является единственной командой в топ-5 европейских чемпионатах, еще не терявшей очков в сезоне 2025/26.