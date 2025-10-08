Венсан Компани остановился в одном матче от достижения Пепа Гвардиолы
Тренер Баварии набрал 100 очков в Бундеслиге
В матче 6-го тура германской Бундеслиги Бавария на выезде победила Айнтрахт со счетом 3:0.
Этот матч стал знаковым для наставника мюнхенцев Венсана Компани. Под его руководством Бавария получила ровно 100 очков в Бундеслиге (31 победа и 7 ничьих).
Для достижения этой отметки Компани понадобилось 40 матчей. Скорее его 100 очков набрал только Пеп Гвардиола (39 игр).
Топ-5 тренеров с наименьшим количеством матчей, необходимых для получения 100 очков в Бундеслиге.
- 39 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 40 – Венсан Компани (Бельгия)
- 40 – Ганси Флик (Германия)
- 47 – Хаби Алонсо (Испания)
- 49 – Удо Латтек (Германия)
Напомним, что Бавария на данный момент является единственной командой в топ-5 европейских чемпионатах, еще не терявшей очков в сезоне 2025/26.
100 - On the last Bundesliga matchday, Bayern Munich's Vincent Kompany broke the 100-point mark (W31 D7) in his 40th Bundesliga match - only Pep Guardiola has achieved this in fewer games (39). Footsteps. pic.twitter.com/YOFVqlG5a1— OptaFranz (@OptaFranz) October 8, 2025
