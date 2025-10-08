«Уровень наших команд». Экс-футболист – о матчах Динамо и Шахтера в ЛК

На прошлой неделе, 2 октября, стартовал первый тур третьего по значимости европейского турнира – Лиги конференций. В список участников попали лишь две украинские команды, которые ежегодно представляют страну на европейской арене – «Динамо» и «Шахтёр».

Первые матчи вызвали у украинских болельщиков смешанные чувства: «Динамо» уступило «Кристал Пэлас», показав недостаточную остроту в атаке (0:2). Зато «горняки» обыграли «Абердин», но поединок получился довольно тревожным (3:2).

После стартовых матчей украинских команд в Лиге конференций бывший игрок луганской «Зари» Максим Белый эксклюзивно для Sport.ua проанализировал оба поединка.

– С самого начала игры было видно, что киевляне не планируют активно атаковать. Можно было играть с «Кристал Пэлас» более смело? Не побоялся ли Шовковский рисковать?

– Учитывая состав «Кристал Пэлас», почти 90% стартового состава, вышедшего на матч с «Динамо» – это те же игроки, которые перед этим обыграли «Ливерпуль». Соответственно, соперник был очень серьезный, и, на мой взгляд, возможно, «Динамо» правильно выбрало оборонительную схему, так как под нее есть соответствующие футболисты.

Снова же, если брать еврокубки, тактика могла быть выбрана верно, потому что до травмы Михавко у «Кристал Пэлас» по сути не было моментов. Но мы понимаем, с кем играли, и учитывая текущее состояние и уровень наших игроков, игра до травмы была вполне равной.

Последствием травмы Михавко и долгой замены стала преимущество соперника – опытная команда, как «Кристал Пэлас», быстро этим воспользовалась. К сожалению, пришлось менять тактическую схему, и игра пошла совсем иначе. Я считаю, что в целом тактика была выбрана верно, учитывая уровень соперника.

– То есть можно сказать, что если бы Михавко остался и мы играли одиннадцать на одиннадцать, то могли бы удержать нулевой счет до перерыва?

– В целом «Динамо» действовало тактически грамотно в первые минуты, и не было ощущения, что гол назревает. Трудно сказать, повлияло ли отсутствие Михавко на поле. Но факт остаётся фактом – «Динамо», играя вдесятером, пропустило.

– Хотелось бы услышать ваше мнение, ведь вы все-таки бывший футболист и, на мой взгляд, лучше понимаете эти ощущения. Что скажете об эпизоде с травмой Михавко? Выглядело страшно, но почему Тарас остался на поле?

– Смотрите, во-первых, это, наверное, не совсем моя компетенция, но по современным требованиям врачи должны оценивать состояние футболиста прямо на поле, а не выводить его за пределы. Особенно если есть подозрение на головокружение.

У меня в карьере были похожие случаи. После сильного столкновения кажется, что все нормально – азарт, желание продолжать игру. Но через пять минут начинает кружиться голова. Поэтому нужен профессиональный осмотр врачей, которые решают – продолжает ли игрок игру или нет.

Мне кажется, этого не сделали. Он просто вышел за боковую, попил воды, понюхал нашатырь и снова побежал играть. Но мы видели это столкновение и шишку, которую он получил на голове. На мой взгляд, был как минимум сотрясение мозга. Тренерский штаб должен был реагировать быстрее. После такого столкновения замена должна быть готова сразу, пока врачи оказывают помощь. Он лежал не двадцать секунд – несколько минут точно. Время на реакцию было достаточно.

К сожалению, замена готовилась слишком долго, и именно в этот момент «Динамо», играя в меньшинстве, пропустило гол. Но я уверен: в таких случаях решение должны принимать врачи, а не сам игрок.

– Вы как раз упомянули замену. Почему ее готовили так долго? Это недоразумение в тренерском штабе? Возможно, что-то не услышали или просто не разобрались?

– Понимаете, возможно, у тренеров просто не было в карьере подобных ситуаций. Может, это вопрос опыта – я имею в виду не в целом, потому что люди там опытные, а именно в таких эпизодах, когда все решается очень быстро.

Я считаю, что сегодня каждый футболист, заявленный на матч, должен быть готов выйти на поле мгновенно. Снял костюм – и ты готов играть. Бутсы, экипировка – все должно быть приготовлено заранее. В современном футболе доли секунды решают практически все. Любая задержка – и команда сразу теряет преимущество.

Когда замена происходит через пять, семь или даже десять минут после эпизода, страдает прежде всего команда.

ФК Динамо Киев

– Первый пропущенный мяч… Он получился довольно курьёзным: удар головой был неожиданным, дистанция большая, но гол все равно. Можно ли сказать, что это был своего рода нокаут для киевлян? Казалось, они держались, а после гола надежды исчезли.

– Конечно. Когда играешь против такой команды и пропускаешь такой мяч, это сильно бьёт по психологии. Если бы «Кристал Пэлас» забил после комбинации, как бывает в матчах условной «Барселоны» или ПСЖ, где все логично – вопросов бы не было. А здесь даже, думаю, игрок, забивший гол, просто хотел выиграть верховую борьбу, возможно, скинуть мяч партнеру, но так вышло, что мяч залетел прямо в ворота.

Этот гол точно деморализовал «Динамо», ведь до него ничего не предвещало беды. По реакции игроков было видно – они просто не поверили, что мяч мог залететь. Немного пригнулись после этого.

– Потом был второй тайм, второй пропущенный мяч, но и красная карточка у игрока «Кристал Пэлас». Казалось, можно воспользоваться моментом. Это говорит о недостатке лидера в команде? Почему не удалось хотя бы один мяч отыграть?

– «Кристал Пэлас», опять же, играет каждую неделю матчи, соответствующие уровню еврокубков. Каждая их игра на высоком уровне, и они четко знают, как действовать в таких ситуациях, так как это опытные футболисты. Они дисциплинированы, организованы, и противостоять таким командам очень сложно. Даже если взять, забегая вперед, тот же «Абердин» – раскрыть такую организованную оборону очень непросто. Для этого нужен высокий уровень мастерства. А сейчас, возможно, уровень «Динамо» ниже, даже если англичане играли в меньшинстве.

– Поражение, наверное, было более-менее ожидаемым, ведь многие эксперты говорили, что положительного результата точно не будет. Сможут ли киевляне забыть этот матч и показывать нужный результат дальше? Или это поражение как плохой старт потянет за собой последующие неудачи?

– Если учитывать уровень «Динамо», соперники все же намного сильнее. Да, некоторые реально соответствуют уровню Лиги Европы, если не Лиги чемпионов. Берем, например, «Фиорентину», «Кристал Пэлас» или ту же команду из Армении, которая сейчас обыграла «Риеку». С такими соперниками сложно, особенно учитывая фактор выездного матча – у киевлян все игры на выезде.

Если бы «Динамо» играло сейчас в Киеве на переполненном «Олимпийском», я считаю, команда могла рассчитывать на положительный результат с «Кристал Пэлас». Но в Польше болельщиков «орлов» было втрое больше, чем наших, и это тоже влияет на результат, на настрой игроков.

Все же, на данный момент это примерно уровень наших команд. Возможно, «Шахтер» мог бы бороться в Лиге Европы, если бы не продал ключевых футболистов. Но с таким составом для нас хорошо, что сейчас играем в Лиге конференций – хотя бы есть шанс на положительный настрой и результат.

ФК Шахтер Донецк

– Перед началом игры многие говорили, что у «Шахтера» легкий жребий. На самом деле соперники не такие серьезные, как у «Динамо». И многие прогнозировали горнякам уверенную победу, ведь «Абердин» до этого не добивался больших успехов. Удивило ли вас, что противостояние оказалось таким сложным?

– Нет, я не удивился. Во-первых, британские команды всегда сложные, особенно на выезде: фактор поля, полный стадион, атмосфера – все это влияет. Плюс «Абердин» не так часто играет в групповых этапах еврокубков, а чемпионат и еврокубки – это совсем разные истории. Я помню, когда мы с «Зарей» играли в Лиге Европы, в чемпионате дела шли хуже: за пять-шесть туров – лишь одна победа, одна ничья, мало голов. Но в еврокубках выступали хорошо, до поражения от «Фейеноорда».

Я ожидал тяжелой игры. Был уверен, что «Шахтер» может победить, но погодные условия, ветер, уровень соперника и влияние болельщиков усложнили матч. Кроме того, нельзя забывать, что у «горняков» сейчас очень молодая команда, и для многих игроков это был первый опыт в еврокубках.

– Ну вот, начало вышло довольно неудачным. Тут и пенальти, странная ситуация с рукой Элиаса. Как вы думаете, что пытался сделать бразилец в этом эпизоде?

– На самом деле все просто: он просто не рассчитал. Да, был сильный ветер. Сначала мяч летел ему в голову, он хотел сыграть головой. Когда понял, что ветер заносит мяч, рефлекторно сыграл рукой. Это бессмысленный пенальти, но сыграли человеческий фактор и рефлекс: мяч летел в сторону ворот, и он автоматически выставил руку.

Конечно, это бессмысленно, но, возможно, этот эпизод разбудил «Шахтёр». Игроки поняли, что легко здесь не будет, и пришлось включаться. Кстати, «Абердин» очень хорошо оборонялся, и вся угроза «Шахтёра», как ни странно, была со стандартного положения. Снова же, фактор ветра сыграл роль: любая подача могла стать опасной.

– Что, на ваш взгляд, стало решающим эпизодом в матче? Можно отметить тренерские действия «Шахтера», или команда проявила характер в такой дуэли?

– Я считаю, решающим стал гол Назарины до перерыва – он забил в нужный момент. Если бы первый тайм закончился 0:1, «Шахтеру» было бы очень сложно. Но после того, как команда сравняла счет, стало понятно, что во втором тайме нужно дожимать соперника, потому что «Абердин» все же уступает по уровню и физически. Они не привыкли играть в таком темпе, и уже во втором тайме это было заметно.

А замены, опять же… у «Шахтера» сейчас с этим проблемы: выйти, освежить, добавить. Потому что по «Абердину» было видно, что когда вышла замена, она реально освежила игру. Как только команда начала проседать, тренер вовремя среагировал и выпустил свежих футболистов, которые во второй половине матча добавили скорости и общей динамики.

ФК Шахтер Донецк

– После второго пропущенного мяча не было ощущения, что в этом матче может быть ничья?

– Если брать во внимание тот пенальти от Элиаса, предположим, что он так и произошёл. Но в целом у «Шахтера» очень опытная оборона. Матвиенко и Бондар уже сыграли столько матчей, что добавляется уверенность, дисциплина. Поэтому я был спокоен, возможно какой-то неудачный рикошет или случайность могла изменить результат – и это вполне возможно. Но в целом было видно, что «Шахтер» – более солидная, стабильная команда.

– Вы говорили, что у «Шахтера» много молодых бразильцев – трансферы, довольно юные ребята пришли. Как, по вашему мнению, они проявили себя в первом еврокубковом матче?

– Если брать молодых, кто играл… Феррейра, например. Если сравнивать его с Невертоном или Эгиналду, которые уже имеют опыт в Лиге чемпионов, видно, что Феррейра еще не ощущает лидерской роли: не всегда может спокойно взять мяч или обыграть двух-трёх соперников. Нужен время. Но хорошо, что он забил – это добавит ему уверенности.

Что касается Мейреллиша и Изаки, то они еще очень юные, по восемнадцать лет, для них это первые шаги в европейском футболе. Нужно больше таких игр, и тогда они будут расти.

Но мы знаем работу «Шахтера» – клуб хорошо работает с бразильцами. И далеко ходить не нужно: вспомнить, например, Кевина, который играл полтора года и был продан за сорок миллионов. Поэтому я считаю, что «Шахтер» вполне разумно работает с трансферами. И уверен, что эти футболисты со временем будут прибавлять в игре и будут стоить больших денег.

– Как раз вы упомянули Кевина. Если бы Судаков и он остались сейчас в составе, было бы намного легче «горнякам» выступать в Лиге конференций?

– Кто знает, какая у них была мотивация. Понятно, есть контракт, профессионалы, но, мне кажется, фактор того, что «Шахтер» не играет в Лиге чемпионов, тоже повлиял на их продажу. С другой стороны, если бы они остались, неизвестно, с каким настроем играли бы в этом турнире.

Если брать их уровень на начало сезона, «Шахтер» мог бы спокойно бороться за трофей, наряду с «Фиорентиной» или «Кристал Пэлас». Но сейчас их нет – команда совсем другая, молодая и неопытная. Тем не менее, я считаю, что им по силам спокойно, как минимум, закрепиться в топ-8 группы.

Снова же, многое будет зависеть от травм и отсутствия ключевых футболистов. Впереди еще Кубок против «Динамо». Хватит ли на это игроков – большой вопрос. Плюс переезды, особенно из Шотландии, очень утомляют. Поэтому важны восстановление и отсутствие травм. Матчей, где «Шахтер» может спокойно выйти вторым составом и победить, становится все меньше. Поэтому критично, чтобы все были здоровы и травмированные игроки успевали восстановиться. Это, на мой взгляд, один из ключевых факторов успеха.