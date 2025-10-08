Стало известно, кто рассудит матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026

В пятницу, 10 октября, состоится матч третьего тура квалификации к чемпионату мира, в котором встретятся представители квартета D – сборные Исландии и Украины.

Команды сыграют на стадионе «Laugardalsvöllur» в исландском Рейкьявике. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Накануне стали известны имена судей, который будут работать на этом поединке – все они представляют Германию. Главным арбитром выступит 35-летний Свен Яблонский. На линиях ему помогут Эдуард Байтингер и Лассе Козловский.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Флориан Бадштюбнер, а за работу системы VAR будут отвечать Бенджамин Бранд и Даниель Шлагер. В нынешнем сезоне Яблонский работал на трех матчах немецкой Бундеслиги и одном поединке Лиги Европы, где суммарно показал 13 желтых карточек.

После двух сыгранных туров в группе D лидирует сборная Франции, которая набрала максимальные шесть баллов. На второй позиции разместилась Исландия, в активе которой три очка. Сборная Украины имеет один пункт, как и Азербайджан, однако занимает третью строчку благодаря лучшей разнице мячей.