08 октября 2025, 04:24
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
ФК Ворскла

В среду, 8 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

12:00 Ворскла – Чернигов

Ggbet 1.45 – 3.78 – 6.79

16:00 Нива Тернополь – Буковина

Ggbet 3.55 – 3.10 – 2.02

16:00 Маврикий – Камерун

Ggbet 23.00 – 7.50 – 1.12

19:00 Ворскла (Ж) – Фортуна Йерринг

Ggbet 4.56 – 3.78 – 1.63

20:15 Индонезия – Саудовская Аравия

Ggbet 6.16 – 3.84 – 1.55

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

