СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября

В среду, 8 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

12:00 Ворскла – Чернигов

1.45 – 3.78 – 6.79

16:00 Нива Тернополь – Буковина

3.55 – 3.10 – 2.02

16:00 Маврикий – Камерун

23.00 – 7.50 – 1.12

19:00 Ворскла (Ж) – Фортуна Йерринг

4.56 – 3.78 – 1.63

20:15 Индонезия – Саудовская Аравия

6.16 – 3.84 – 1.55

