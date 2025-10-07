Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Исландия – Украина
Чемпионат мира
07 октября 2025, 17:40 |
312
1

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Исландия – Украина

Поединок третьего тура группы D состоится 10 октября и начнется в 21:45 по Киеву

07 октября 2025, 17:40 |
312
1 Comments
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Исландия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Анатолий Трубин

10 октября сборная Украины проведет выездной матч третьего тура квалификационной группы D чемпионата мира 2026 против команды Исландии.

Встреча состоится на стадионе Лаугардалсвеллур в городе Рейкьявик. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставниками коллективов являются Артнар Гунльойсон и Сергей Ребров.

После двух туров Исландия располагается на второе месте в квартете с тремя очками, а Украина идет третьей с одним пунктов.

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Исландия – Украина

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Исландия – Украина
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Таблица квалификационной группы D ЧМ-2026

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Франция 2 2 0 0 4 - 1 10.10.25 21:45 Франция - Азербайджан09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция 6
2 Исландия 2 1 0 1 6 - 2 10.10.25 21:45 Исландия - УКРАИНА09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан 3
3 УКРАИНА 2 0 1 1 1 - 3 10.10.25 21:45 Исландия - УКРАИНА09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция 1
4 Азербайджан 2 0 1 1 1 - 6 10.10.25 21:45 Франция - Азербайджан09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан 1
Полная таблица
Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Олег ШЕЛАЕВ: «Остается надеяться, что Ребров не ошибся»
Экс-хавбек сборной Украины: «Пришло его время заменить Довбика»
Исландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина где смотреть ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Футбол | 06 октября 2025, 22:28 0
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения

Каталонский клуб хочет подписать Эрлинга Холанда из Ман Сити

Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Футбол | 07 октября 2025, 15:03 23
Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?

Алексей Сливченко пытается уловить логику решений тренерского штаба Сергея Реброва…

Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Футбол | 07.10.2025, 07:51
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Не Бускетс. Еще одна легенда Барсы завершит карьеру в Майами
Футбол | 07.10.2025, 18:26
ОФИЦИАЛЬНО. Не Бускетс. Еще одна легенда Барсы завершит карьеру в Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Не Бускетс. Еще одна легенда Барсы завершит карьеру в Майами
Йожеф САБО: «Лобановский выгнал бы этого игрока из Динамо»
Футбол | 06.10.2025, 19:59
Йожеф САБО: «Лобановский выгнал бы этого игрока из Динамо»
Йожеф САБО: «Лобановский выгнал бы этого игрока из Динамо»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
КостаПінту
Відеотрансляція матчу буде доступна на MEGOGO.--------------------------------------------------------------------
------_____________________________________________________________________
_________________________Суспільне і Суспільне Спорт буде трансляція!!! Накуя своїм мегого ви вводите людей в оману, або пишіть всі канали, що транслюватимуть гру, або йдіть нах
Ответить
0
Популярные новости
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
05.10.2025, 23:41
Футбол
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 29
Футбол
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
06.10.2025, 23:01
Бокс
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем