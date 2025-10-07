10 октября сборная Украины проведет выездной матч третьего тура квалификационной группы D чемпионата мира 2026 против команды Исландии.

Встреча состоится на стадионе Лаугардалсвеллур в городе Рейкьявик. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Наставниками коллективов являются Артнар Гунльойсон и Сергей Ребров.

После двух туров Исландия располагается на второе месте в квартете с тремя очками, а Украина идет третьей с одним пунктов.

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Исландия – Украина

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Таблица квалификационной группы D ЧМ-2026