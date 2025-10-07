Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Исландия – Украина
Поединок третьего тура группы D состоится 10 октября и начнется в 21:45 по Киеву
10 октября сборная Украины проведет выездной матч третьего тура квалификационной группы D чемпионата мира 2026 против команды Исландии.
Встреча состоится на стадионе Лаугардалсвеллур в городе Рейкьявик. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставниками коллективов являются Артнар Гунльойсон и Сергей Ребров.
После двух туров Исландия располагается на второе месте в квартете с тремя очками, а Украина идет третьей с одним пунктов.
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Исландия – Украина
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Таблица квалификационной группы D ЧМ-2026
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|10.10.25 21:45 Франция - Азербайджан09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция
|6
|2
|Исландия
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|10.10.25 21:45 Исландия - УКРАИНА09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан
|3
|3
|УКРАИНА
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|10.10.25 21:45 Исландия - УКРАИНА09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция
|1
|4
|Азербайджан
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|10.10.25 21:45 Франция - Азербайджан09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан
|1
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонский клуб хочет подписать Эрлинга Холанда из Ман Сити
Алексей Сливченко пытается уловить логику решений тренерского штаба Сергея Реброва…
------_____________________________________________________________________
_________________________Суспільне і Суспільне Спорт буде трансляція!!! Накуя своїм мегого ви вводите людей в оману, або пишіть всі канали, що транслюватимуть гру, або йдіть нах