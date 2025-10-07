Это игрок сборной Украины. Вратарь назвал самого неприятного форварда

Вратарь ЛНЗ Алексей Паламарчук самым неприятным форвардом в карьере назвал Владислава Ваната, который недавно покинул Динамо и перебрался в Жирону.

«Не знаю, как сказать, я не играл во времена, когда выступали Шевченко, Ребров, Гусейнов, Косырин и другие легенды. Но сейчас тоже много исполнителей, каждого пытаемся разобрать, найти слабые стороны и на это давить».

«В памяти остался только Ванат – приятный человек. Но на поле еще тот неприятный игрок», – сказал Паламарчук.

Ранее сам Ванат признавал, что использует грязные приемы в своей игре.