Это игрок сборной Украины. Вратарь назвал самого неприятного форварда
Паламарчук считает таковым Ваната
Вратарь ЛНЗ Алексей Паламарчук самым неприятным форвардом в карьере назвал Владислава Ваната, который недавно покинул Динамо и перебрался в Жирону.
«Не знаю, как сказать, я не играл во времена, когда выступали Шевченко, Ребров, Гусейнов, Косырин и другие легенды. Но сейчас тоже много исполнителей, каждого пытаемся разобрать, найти слабые стороны и на это давить».
«В памяти остался только Ванат – приятный человек. Но на поле еще тот неприятный игрок», – сказал Паламарчук.
Ранее сам Ванат признавал, что использует грязные приемы в своей игре.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон Богданович считает, что «Полтава» не дотягивает до уровня УПЛ
У Марлона Сантоса проблемы с весом