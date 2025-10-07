Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 15:50
Это игрок сборной Украины. Вратарь назвал самого неприятного форварда

Паламарчук считает таковым Ваната

Это игрок сборной Украины. Вратарь назвал самого неприятного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Вратарь ЛНЗ Алексей Паламарчук самым неприятным форвардом в карьере назвал Владислава Ваната, который недавно покинул Динамо и перебрался в Жирону.

«Не знаю, как сказать, я не играл во времена, когда выступали Шевченко, Ребров, Гусейнов, Косырин и другие легенды. Но сейчас тоже много исполнителей, каждого пытаемся разобрать, найти слабые стороны и на это давить».

«В памяти остался только Ванат – приятный человек. Но на поле еще тот неприятный игрок», – сказал Паламарчук.

Ранее сам Ванат признавал, что использует грязные приемы в своей игре.

