Германия
07 октября 2025, 13:55
0

Не менее 35 миллионов. Бавария нашла нового вингера в Бундеслиге

Игрок «Кельна» Саид Эль-Мала может пойти на повышение

Не менее 35 миллионов. Бавария нашла нового вингера в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Саид Эль-Мала

«Бавария» начала подготовку к зимнему трансферному окну и составила расширенный список желаемых подписаний.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, мюнхенцы проявляют интерес к 19-летнему вингеру «Кельна» Саиду Эль-Мале.

«Кельн» узнал о заинтересованности «Баварии» и уже определился с суммой: клуб не планирует отпускать футболиста меньше чем за 35 миллионов евро.

Помимо «Баварии», за Саидом следят ещё несколько топ-клубов Европы.

В этом сезоне Эль-Мала дебютировал за основную команду «Кельна»: за более чем два месяца вингер провел семь матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Бавария трансферы трансферы Бундеслиги Кельн Флориан Плеттенберг
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
