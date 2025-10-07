Не менее 35 миллионов. Бавария нашла нового вингера в Бундеслиге
Игрок «Кельна» Саид Эль-Мала может пойти на повышение
«Бавария» начала подготовку к зимнему трансферному окну и составила расширенный список желаемых подписаний.
По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, мюнхенцы проявляют интерес к 19-летнему вингеру «Кельна» Саиду Эль-Мале.
«Кельн» узнал о заинтересованности «Баварии» и уже определился с суммой: клуб не планирует отпускать футболиста меньше чем за 35 миллионов евро.
Помимо «Баварии», за Саидом следят ещё несколько топ-клубов Европы.
В этом сезоне Эль-Мала дебютировал за основную команду «Кельна»: за более чем два месяца вингер провел семь матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
🚨🔴 EXCL | FC Bayern are monitoring Said El #Mala very closely and have placed him on their extended shortlist for the upcoming transfer windows.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 6, 2025
Köln have already been informed of Bayern’s interest. Other top clubs are also lying in wait.
The 19 y/o talented left winger is… pic.twitter.com/4gUL57wRiS
