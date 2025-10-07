Интер изучает возможность трансфера голкипера сборной Германии
Ноа Атуболу из «Фрайбурга» оказался на радаре итальянского гранда
Миланский «Интер» планирует усилить позицию вратаря по завершении текущего сезона.
Известный инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что «змеи» рассматривают возможность подписания 23-летнего вратаря «Фрайбурга» Ноа Атуболи в летнее трансферное окно.
Итальянский клуб даже запланировал первую встречу с представителями «Фрайбурга» по поводу голкипера, контракт которого действует до лета 2027 года.
Примечательно, что Ноа за свои достижения получил первый вызов в национальную сборную Германии на октябрьские матчи.
На счету Атуболы 84 матча за «Фрайбург», в 29 из которых вратарь сохранил свои ворота сухими.
🚨⚫️🔵 EXCL | @Inter are exploring a deal to sign Noah #Atubolu next summer!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 6, 2025
Talks and meetings are planned.
The 23 y/o top goalkeeper from SC Freiburg is under contract until 2027. He was called up today by Julian Nagelsmann.@SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/xjp7UOpyqP
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонский клуб хочет подписать Эрлинга Холанда из Ман Сити
Флорентино Перес рассказал заинтересованным командам информацию о Феде Вальверде