Интер изучает возможность трансфера голкипера сборной Германии

Миланский «Интер» планирует усилить позицию вратаря по завершении текущего сезона.

Известный инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что «змеи» рассматривают возможность подписания 23-летнего вратаря «Фрайбурга» Ноа Атуболи в летнее трансферное окно.

Итальянский клуб даже запланировал первую встречу с представителями «Фрайбурга» по поводу голкипера, контракт которого действует до лета 2027 года.

Примечательно, что Ноа за свои достижения получил первый вызов в национальную сборную Германии на октябрьские матчи.

На счету Атуболы 84 матча за «Фрайбург», в 29 из которых вратарь сохранил свои ворота сухими.