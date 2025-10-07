Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Интер изучает возможность трансфера голкипера сборной Германии
Италия
07 октября 2025, 12:58 | Обновлено 07 октября 2025, 13:02
Ноа Атуболу из «Фрайбурга» оказался на радаре итальянского гранда

Getty Images/Global Images Ukraine. Ноа Атуболу

Миланский «Интер» планирует усилить позицию вратаря по завершении текущего сезона.

Известный инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что «змеи» рассматривают возможность подписания 23-летнего вратаря «Фрайбурга» Ноа Атуболи в летнее трансферное окно.

Итальянский клуб даже запланировал первую встречу с представителями «Фрайбурга» по поводу голкипера, контракт которого действует до лета 2027 года.

Примечательно, что Ноа за свои достижения получил первый вызов в национальную сборную Германии на октябрьские матчи.

На счету Атуболы 84 матча за «Фрайбург», в 29 из которых вратарь сохранил свои ворота сухими.

