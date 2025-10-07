Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч 1/8 финала ЧМ Украина U-20 – Испания U-20
Молодежные турниры
07 октября 2025, 11:53 | Обновлено 07 октября 2025, 12:19
258
0

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала ЧМ Украина U-20 – Испания U-20

7 октября в 22:30 пройдет поединок стадии плей-офф чемпионата мира U-20

07 октября 2025, 11:53 | Обновлено 07 октября 2025, 12:19
258
0
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала ЧМ Украина U-20 – Испания U-20
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины U-20 продолжает борьбу на молодежном чемпионате мира 2025, который проходит в Чили.

7 октября в 23:00 по киевскому времени в Вальпараисо состоится матч 1/8 финала между командами Украины U-20 и Испании U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турнир проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Тальке.

На групповом этапе украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), сыграла вничью с Панамой (1:1) и победила Парагвай (2:1).

Подопечные Дмитрия Михайленко набрали 7 очков и заняли первое место в группе B, обеспечив себе выход в плей-офф.

Сборная Испании набрала 4 очка из 9 возможных и завершила групповой этап на третьем месте в группе C.

Победитель этого противостояния выйдет в четвертьфинал, где встретится с Колумбией или ЮАР.

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала ЧМ Украина U-20 – Испания U-20

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт

📺 Видеотрансляция
Украина U-20 – Испания U-20
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Испании нужно опасаться. ФИФА назвала лучшего игрока сборной Украины U-20
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Карпаты в паузе чемпионата ограничатся тренировочным процессом
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания сборная Испании по футболу U-20 где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Футбол | 06 октября 2025, 22:28 0
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения

Каталонский клуб хочет подписать Эрлинга Холанда из Ман Сити

Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Футбол | 06 октября 2025, 13:29 2
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского

Легендарный украинский тренер считает, что внутри Динамо точно что-то происходит

Соглашение достигнуто. Манчестер Сbти отпустит футболиста в топ-клуб
Футбол | 07.10.2025, 12:41
Соглашение достигнуто. Манчестер Сbти отпустит футболиста в топ-клуб
Соглашение достигнуто. Манчестер Сbти отпустит футболиста в топ-клуб
Лига фанерных грандов
Футбол | 06.10.2025, 17:00
Лига фанерных грандов
Лига фанерных грандов
Реал сообщил, что готов продать важного футболиста за один миллиард евро
Футбол | 07.10.2025, 09:51
Реал сообщил, что готов продать важного футболиста за один миллиард евро
Реал сообщил, что готов продать важного футболиста за один миллиард евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
06.10.2025, 03:29
Бокс
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 21
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
06.10.2025, 08:13 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем