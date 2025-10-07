Где смотреть онлайн матч 1/8 финала ЧМ Украина U-20 – Испания U-20
7 октября в 22:30 пройдет поединок стадии плей-офф чемпионата мира U-20
Сборная Украины U-20 продолжает борьбу на молодежном чемпионате мира 2025, который проходит в Чили.
7 октября в 23:00 по киевскому времени в Вальпараисо состоится матч 1/8 финала между командами Украины U-20 и Испании U-20.
Турнир проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Тальке.
На групповом этапе украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), сыграла вничью с Панамой (1:1) и победила Парагвай (2:1).
Подопечные Дмитрия Михайленко набрали 7 очков и заняли первое место в группе B, обеспечив себе выход в плей-офф.
Сборная Испании набрала 4 очка из 9 возможных и завершила групповой этап на третьем месте в группе C.
Победитель этого противостояния выйдет в четвертьфинал, где встретится с Колумбией или ЮАР.
Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт
