Клуб АПЛ имеет приоритет в подписании Кейна. Назван главный вариант

07 октября 2025, 15:47 | Обновлено 07 октября 2025, 16:10
Тоттенхэм имеет приоритет

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

По информации Sky Sports, летом 2026 года в контракте форварда Баварии Гарри Кейна появится клаусула в размере 57 миллионов фунтов.

При этом у бывшего клуба игрока Тоттенхэма есть приоритет. В том случае, если кто-то активирует клаусулу Кейна, то лондонцы имеют право повторить предложение и вернуть Гарри себе.

Однако известно, что мюнхенский клуб уже ведет переговоры о новом контракте Кейна, чтобы убрать клаусулу.

В нынешнем сезоне Кейн забил 11 голов в шести турах чемпионата Германии, а также четыре мяча в Лиге чемпионов.

