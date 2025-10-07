Клуб АПЛ имеет приоритет в подписании Кейна. Назван главный вариант

По информации Sky Sports, летом 2026 года в контракте форварда Баварии Гарри Кейна появится клаусула в размере 57 миллионов фунтов.

При этом у бывшего клуба игрока Тоттенхэма есть приоритет. В том случае, если кто-то активирует клаусулу Кейна, то лондонцы имеют право повторить предложение и вернуть Гарри себе.

Однако известно, что мюнхенский клуб уже ведет переговоры о новом контракте Кейна, чтобы убрать клаусулу.

В нынешнем сезоне Кейн забил 11 голов в шести турах чемпионата Германии, а также четыре мяча в Лиге чемпионов.