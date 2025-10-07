Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 10:09 |
2455
1

Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо

Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму защитника Тараса Михавко и ее последствия

07 октября 2025, 10:09 |
2455
1 Comments
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк поделился мнением о травме и диагнозе защитника киевского «Динамо» Тараса Михавко, который был вынужден покинуть поле в матче Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас» (0:2).

«Интересно, какое обследование показало, что у Тараса нет сотрясения мозга? Правда, я совсем не удивлен. Не ожидаю, что в Украине будут придерживаться таких протоколов, по которым игрокам будут давать дополнительный отдых даже без очевидных симптомов.

Это путь, который отечественной спортивной медицине придется пройти. В Европе тоже не везде и не всегда его придерживаются, ведь есть давление со стороны клуба, сборной, агентов, собственного желания играть.

Здоровье Тарасу и, надеюсь, такой интенсивный период игр не повлияет на его дальнейшее состояния здоровья», – прокомментировал Бабелюк.

В нынешнем сезоне Михавко провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. На 32-й минуте матча с «Кристалл Пелас» защитник был заменен из-за повреждения, а уже в следующем поединке против харьковского «Металлиста 1925» он остался на скамейке запасных.

По теме:
Карпаты в паузе чемпионата ограничатся тренировочным процессом
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Экс-арбитр ФИФА: «Очередь дошла до Динамо. Не поставили чистый пенальти»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Тарас Михавко Дмитрий Бабелюк травма
Николай Титюк Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Придуман новый формат и регламент турнира
Хоккей | 07 октября 2025, 07:05 3
ЧМ по хоккею. Придуман новый формат и регламент турнира
ЧМ по хоккею. Придуман новый формат и регламент турнира

В Дивизионе 1A, где играет сборная Украины, будет новый формат

Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Футбол | 07 октября 2025, 07:51 8
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение

Егор Ярмолюк может уйти на повышение

Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Футбол | 07.10.2025, 01:00
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 06.10.2025, 12:54
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Шахтер может вернуть в Украину бывшего игрока, который выступает в Европе
Футбол | 07.10.2025, 11:11
Шахтер может вернуть в Украину бывшего игрока, который выступает в Европе
Шахтер может вернуть в Украину бывшего игрока, который выступает в Европе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZloyDeda
Цей шарлатан Бабелюк по відео завжди висновки робить Звідки викопали цього
Ответить
0
Популярные новости
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
06.10.2025, 08:13 10
Футбол
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
ВИДЕО. 1:4 в матче Шахтер – ЛНЗ: шедевр Назарины и дикий привоз Матвиенко
ВИДЕО. 1:4 в матче Шахтер – ЛНЗ: шедевр Назарины и дикий привоз Матвиенко
05.10.2025, 20:07 2
Футбол
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 4
Футбол
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 26
Футбол
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
06.10.2025, 04:24 1
Бокс
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем