Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк поделился мнением о травме и диагнозе защитника киевского «Динамо» Тараса Михавко, который был вынужден покинуть поле в матче Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас» (0:2).

«Интересно, какое обследование показало, что у Тараса нет сотрясения мозга? Правда, я совсем не удивлен. Не ожидаю, что в Украине будут придерживаться таких протоколов, по которым игрокам будут давать дополнительный отдых даже без очевидных симптомов.

Это путь, который отечественной спортивной медицине придется пройти. В Европе тоже не везде и не всегда его придерживаются, ведь есть давление со стороны клуба, сборной, агентов, собственного желания играть.

Здоровье Тарасу и, надеюсь, такой интенсивный период игр не повлияет на его дальнейшее состояния здоровья», – прокомментировал Бабелюк.

В нынешнем сезоне Михавко провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. На 32-й минуте матча с «Кристалл Пелас» защитник был заменен из-за повреждения, а уже в следующем поединке против харьковского «Металлиста 1925» он остался на скамейке запасных.