ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
Владислав Ванат и Илья Забарный присоединились к лагерю национальной команды
Сборная Украины начинает тренировочный сбор перед двумя матчами квалификации чемпионата мира 2026.
В ночь с 6 на 7 сентября в лагерь национальной команды прибыли 2 звездных легионера – защитник французского Пари Сен-Жермен Илья Забарный и нападающий каталонской Жироны Владислав Ванат.
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым будет готовить команду к матчам отбора ЧМ-2026.
Сине-желтая команда сыграет против Исландии (10 октября в 21:45 в Рейкьявике) и Азербайджана (13 октября в 21:45 в Кракове).
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые сыграют в 1/8 финала против команды Испании
«Горняки» неожиданно проиграли в УПЛ