Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
Чемпионат мира
07 октября 2025, 02:58 |
232
0

ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера

Владислав Ванат и Илья Забарный присоединились к лагерю национальной команды

07 октября 2025, 02:58 |
232
0
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
УАФ. Илья Забарный

Сборная Украины начинает тренировочный сбор перед двумя матчами квалификации чемпионата мира 2026.

В ночь с 6 на 7 сентября в лагерь национальной команды прибыли 2 звездных легионера – защитник французского Пари Сен-Жермен Илья Забарный и нападающий каталонской Жироны Владислав Ванат.

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым будет готовить команду к матчам отбора ЧМ-2026.

Сине-желтая команда сыграет против Исландии (10 октября в 21:45 в Рейкьявике) и Азербайджана (13 октября в 21:45 в Кракове).

ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера

По теме:
ФОТО. Сборная Украины начала учебно-тренировочный сбор в Польше
ВИДЕО. Ярмолюк и Довбик приехали в расположение сборной Украины
Названа зарплата Фабио Каннаваро в сборной Узбекистана
видео сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу переезд (перелет) Владислав Ванат Илья Забарный
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Футбол | 06 октября 2025, 06:47 19
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20

Сине-желтые сыграют в 1/8 финала против команды Испании

Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Футбол | 06 октября 2025, 08:13 10
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4

«Горняки» неожиданно проиграли в УПЛ

Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Бокс | 06.10.2025, 05:21
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Шахтер заключил предварительное соглашение с Меком
Футбол | 06.10.2025, 21:50
Шахтер заключил предварительное соглашение с Меком
Шахтер заключил предварительное соглашение с Меком
Барселона нацелилась на одну из звезд АПЛ. Можно подписать бесплатно
Футбол | 07.10.2025, 02:21
Барселона нацелилась на одну из звезд АПЛ. Можно подписать бесплатно
Барселона нацелилась на одну из звезд АПЛ. Можно подписать бесплатно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. 1:4 в матче Шахтер – ЛНЗ: шедевр Назарины и дикий привоз Матвиенко
ВИДЕО. 1:4 в матче Шахтер – ЛНЗ: шедевр Назарины и дикий привоз Матвиенко
05.10.2025, 20:07 2
Футбол
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
05.10.2025, 09:29 12
Футбол
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 4
Футбол
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 20
Футбол
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
05.10.2025, 17:26 153
Футбол
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
05.10.2025, 13:01 8
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем