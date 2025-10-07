Сборная Украины начинает тренировочный сбор перед двумя матчами квалификации чемпионата мира 2026.

В ночь с 6 на 7 сентября в лагерь национальной команды прибыли 2 звездных легионера – защитник французского Пари Сен-Жермен Илья Забарный и нападающий каталонской Жироны Владислав Ванат.

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым будет готовить команду к матчам отбора ЧМ-2026.

Сине-желтая команда сыграет против Исландии (10 октября в 21:45 в Рейкьявике) и Азербайджана (13 октября в 21:45 в Кракове).

ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера