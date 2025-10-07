ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
Кристина Шацких влюблена в Николая Шапаренко
В день рождения полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко его возлюбленная – Кристина Шацких, дочь легендарного форварда клуба Максима Шацких, опубликовала на своей странице в Instagram их совместный фотосет.
В подписи Кристина написала: «Однажды мне посчастливилось встретить свою родственную душу. Ты – самое важное «да» в моей жизни. С днем рождения, мой мир❤️».
Пост вызвал большой отклик у поклонников – в комментариях появилось множество теплых слов и поздравлений.
Среди тех, кто отреагировал на публикацию, – сам Шапаренко, а также Влада Зинченко, супруга Александра Зинченко, и Юлия Довбик, жена Артема Довбика.
