07 октября 2025, 02:38
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян

Кристина Шацких влюблена в Николая Шапаренко

Instagram. Кристина Шацких и Николай Шапаренко

В день рождения полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко его возлюбленная – Кристина Шацких, дочь легендарного форварда клуба Максима Шацких, опубликовала на своей странице в Instagram их совместный фотосет.

В подписи Кристина написала: «Однажды мне посчастливилось встретить свою родственную душу. Ты – самое важное «да» в моей жизни. С днем рождения, мой мир❤️».

Пост вызвал большой отклик у поклонников – в комментариях появилось множество теплых слов и поздравлений.

Среди тех, кто отреагировал на публикацию, – сам Шапаренко, а также Влада Зинченко, супруга Александра Зинченко, и Юлия Довбик, жена Артема Довбика.

Кристина Шацких Николай Шапаренко Динамо Киев
Источник: Instagram
