ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян

В день рождения полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко его возлюбленная – Кристина Шацких, дочь легендарного форварда клуба Максима Шацких, опубликовала на своей странице в Instagram их совместный фотосет.

В подписи Кристина написала: «Однажды мне посчастливилось встретить свою родственную душу. Ты – самое важное «да» в моей жизни. С днем рождения, мой мир❤️».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Пост вызвал большой отклик у поклонников – в комментариях появилось множество теплых слов и поздравлений.

Среди тех, кто отреагировал на публикацию, – сам Шапаренко, а также Влада Зинченко, супруга Александра Зинченко, и Юлия Довбик, жена Артема Довбика.