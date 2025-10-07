Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Испания
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо

Федерико Вальверде и Винисиусу Жуниору не нравятся решения нового коуча

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде и бразильский вингер Винисиус Жуниор недовольны работой под руководством нового главного тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, обоим футболистам не нравится роль, которую для них выбрал специалист. И Вальверде, и Винисиус хотели бы иметь большее влияние в коллективе и больше игрового времени.

В сезоне 2025/26 Федерико Вальверде провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 3 голевыми передачами. На счету Винисиуса Жуниора 10 поединков, 5 голов и 4 ассиста в нынешней кампании.

Ранее Хаби Алонсо указал на дверь нападающему «Реала».

По теме:
Бывший спортивный директор Барселоны нашел себе место в мадридском гранде
Дают рекордную сумму. Реал летом попытается оформить исторический трансфер
Форвард Реала: «То, что было с Барсой – катастрофа. Не может повториться»
Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Хаби Алонсо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
DaVinci
Ок, по Вальверде можна дійсно висувати притензії.
Але ота мавпа... Схоже він в команді вже всім набрид
Ответить
0
