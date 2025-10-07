Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо

Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде и бразильский вингер Винисиус Жуниор недовольны работой под руководством нового главного тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, обоим футболистам не нравится роль, которую для них выбрал специалист. И Вальверде, и Винисиус хотели бы иметь большее влияние в коллективе и больше игрового времени.

В сезоне 2025/26 Федерико Вальверде провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 3 голевыми передачами. На счету Винисиуса Жуниора 10 поединков, 5 голов и 4 ассиста в нынешней кампании.

Ранее Хаби Алонсо указал на дверь нападающему «Реала».