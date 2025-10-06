«Он заслуживает похвалы». Тренер Порту высоко оценил игру Судакова

Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли похвалил украинского полузащитника «Бенфики» Георгия Судакова за игру в матче 8-го тура чемпионата Португалии со своей командой.

«Обе команды показали очень хорошую игру. Я поздравляю соперника с тем, как они подошли к матчу. Павлидис и Судаков приложили усилия, чтобы перекрыть линии для наших передач. То, что они сделали, заслуживает похвалы. Но у нас были лучшие моменты», – цитирует Фариоли Record.

Матч между «Порту» и «Бенфикой» завершился со счетом 0:0. Судаков начал встречу в стартовом составе лиссабонской команды. На 90-й минуте Георгия заменил Томаш Араужу.